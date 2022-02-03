Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220203/pravitelstvo-moldovy-gigant-s-korotkimi-rukami-48529142.html
Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками
Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками
Экономический эксперт проанализировал работу правительства во главе с Натальей Гаврилицей и пришел к неутешительным выводам.
2022-02-03T08:00+0200
2022-02-03T08:51+0200
радио
правительство
молдова
наталья гаврилица
экономика
вопросы
решение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/02/48529657_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_02bd2d707f0c7aca8c3387b8c7f21fec.jpg
Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками
Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками
В политике принято оценивать результативность деятельности правительства по критериям того, как кабмин способствует улучшению жизни граждан, прежде всего, их благосостояния. В Молдове рост цен на энергоносители, продукты и товары первой необходимости, к сожалению, стал объективной реальностью.Почему правительство во главе с Натальей Гаврилицей, которое было утверждено голосами 58 депутатов партии "Действие и солидарность" (PAS), не может препятствовать негативным явлениям в национальном хозяйстве страны? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.По мнению эксперта, у нынешнего правительства нет комплексного видения решения экономических проблем в стране. Аналитик аргументировал это тем, что экономический блок специалистов в правительстве Гарилицы занят не профессиональными политиками, а выходцами из НПО. "Это неправильный подход со стороны партии PAS. Для них экономика и финансы - вообще не приоритет. Исходя из программы этого правительства, можно сделать вывод, что в секторе экономики использованы лишь общие суждения", - добавил специалист.Гырбу сделал вывод, что правительству необходимо сосредоточиться на развитии сектора внешнеэкономических отношений, сделать так, чтобы Молдова развивала торговлю со всеми основными странами-партнерами.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/02/48529657_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c30d8650c76e563469e4f219fdf1d530.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
правительство, молдова, наталья гаврилица, экономика, вопросы, решение, аудио

Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками

08:00 03.02.2022 (обновлено: 08:51 03.02.2022)
Радио
Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками
Подписаться на
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Экономический эксперт проанализировал работу правительства во главе с Натальей Гаврилицей и пришел к неутешительным выводам.
В политике принято оценивать результативность деятельности правительства по критериям того, как кабмин способствует улучшению жизни граждан, прежде всего, их благосостояния. В Молдове рост цен на энергоносители, продукты и товары первой необходимости, к сожалению, стал объективной реальностью.
Почему правительство во главе с Натальей Гаврилицей, которое было утверждено голосами 58 депутатов партии "Действие и солидарность" (PAS), не может препятствовать негативным явлениям в национальном хозяйстве страны? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"У нас очень слабое правительство с ограниченными возможностями. Это гигант с короткими руками. Гигант потому, что на данном этапе население еще ждет решения проблем от правительства, но де факто у него ничего не получается сделать. В кабмине мало людей, которые понимают, как решать проблемы", - сказал собеседник.

По мнению эксперта, у нынешнего правительства нет комплексного видения решения экономических проблем в стране. Аналитик аргументировал это тем, что экономический блок специалистов в правительстве Гарилицы занят не профессиональными политиками, а выходцами из НПО.
"Это неправильный подход со стороны партии PAS. Для них экономика и финансы - вообще не приоритет. Исходя из программы этого правительства, можно сделать вывод, что в секторе экономики использованы лишь общие суждения", - добавил специалист.
Гырбу сделал вывод, что правительству необходимо сосредоточиться на развитии сектора внешнеэкономических отношений, сделать так, чтобы Молдова развивала торговлю со всеми основными странами-партнерами.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский