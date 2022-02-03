https://ru.sputnik.md/20220203/pravitelstvo-moldovy-gigant-s-korotkimi-rukami-48529142.html
Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками
Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками
Экономический эксперт проанализировал работу правительства во главе с Натальей Гаврилицей и пришел к неутешительным выводам.
2022-02-03T08:00+0200
2022-02-03T08:00+0200
2022-02-03T08:51+0200
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правительство
молдова
наталья гаврилица
экономика
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решение
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Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками
Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками
В политике принято оценивать результативность деятельности правительства по критериям того, как кабмин способствует улучшению жизни граждан, прежде всего, их благосостояния. В Молдове рост цен на энергоносители, продукты и товары первой необходимости, к сожалению, стал объективной реальностью.Почему правительство во главе с Натальей Гаврилицей, которое было утверждено голосами 58 депутатов партии "Действие и солидарность" (PAS), не может препятствовать негативным явлениям в национальном хозяйстве страны? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.По мнению эксперта, у нынешнего правительства нет комплексного видения решения экономических проблем в стране. Аналитик аргументировал это тем, что экономический блок специалистов в правительстве Гарилицы занят не профессиональными политиками, а выходцами из НПО. "Это неправильный подход со стороны партии PAS. Для них экономика и финансы - вообще не приоритет. Исходя из программы этого правительства, можно сделать вывод, что в секторе экономики использованы лишь общие суждения", - добавил специалист.Гырбу сделал вывод, что правительству необходимо сосредоточиться на развитии сектора внешнеэкономических отношений, сделать так, чтобы Молдова развивала торговлю со всеми основными странами-партнерами.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
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правительство, молдова, наталья гаврилица, экономика, вопросы, решение, аудио
Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками
08:00 03.02.2022 (обновлено: 08:51 03.02.2022)
Экономический эксперт проанализировал работу правительства во главе с Натальей Гаврилицей и пришел к неутешительным выводам.
В политике принято оценивать результативность деятельности правительства по критериям того, как кабмин способствует улучшению жизни граждан, прежде всего, их благосостояния. В Молдове рост цен на энергоносители, продукты и товары первой необходимости, к сожалению, стал объективной реальностью.
Почему правительство во главе с Натальей Гаврилицей, которое было утверждено голосами 58 депутатов партии "Действие и солидарность" (PAS), не может препятствовать негативным явлениям в национальном хозяйстве страны? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал экономический эксперт Виорел Гырбу.
"У нас очень слабое правительство с ограниченными возможностями. Это гигант с короткими руками. Гигант потому, что на данном этапе население еще ждет решения проблем от правительства, но де факто у него ничего не получается сделать. В кабмине мало людей, которые понимают, как решать проблемы", - сказал собеседник.
По мнению эксперта, у нынешнего правительства нет комплексного видения решения экономических проблем в стране. Аналитик аргументировал это тем, что экономический блок специалистов в правительстве Гарилицы занят не профессиональными политиками, а выходцами из НПО.
"Это неправильный подход со стороны партии PAS. Для них экономика и финансы - вообще не приоритет. Исходя из программы этого правительства, можно сделать вывод, что в секторе экономики использованы лишь общие суждения", - добавил специалист.
Гырбу сделал вывод, что правительству необходимо сосредоточиться на развитии сектора внешнеэкономических отношений, сделать так, чтобы Молдова развивала торговлю со всеми основными странами-партнерами.