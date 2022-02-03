https://ru.sputnik.md/20220203/pravitelstvo-moldovy-gigant-s-korotkimi-rukami-48529142.html

Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками

Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками

Экономический эксперт проанализировал работу правительства во главе с Натальей Гаврилицей и пришел к неутешительным выводам.

2022-02-03T08:00+0200

2022-02-03T08:00+0200

2022-02-03T08:51+0200

радио

правительство

молдова

наталья гаврилица

экономика

вопросы

решение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/02/48529657_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_02bd2d707f0c7aca8c3387b8c7f21fec.jpg

Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками

В политике принято оценивать результативность деятельности правительства по критериям того, как кабмин способствует улучшению жизни граждан, прежде всего, их благосостояния. В Молдове рост цен на энергоносители, продукты и товары первой необходимости, к сожалению, стал объективной реальностью.Почему правительство во главе с Натальей Гаврилицей, которое было утверждено голосами 58 депутатов партии "Действие и солидарность" (PAS), не может препятствовать негативным явлениям в национальном хозяйстве страны? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.По мнению эксперта, у нынешнего правительства нет комплексного видения решения экономических проблем в стране. Аналитик аргументировал это тем, что экономический блок специалистов в правительстве Гарилицы занят не профессиональными политиками, а выходцами из НПО. "Это неправильный подход со стороны партии PAS. Для них экономика и финансы - вообще не приоритет. Исходя из программы этого правительства, можно сделать вывод, что в секторе экономики использованы лишь общие суждения", - добавил специалист.Гырбу сделал вывод, что правительству необходимо сосредоточиться на развитии сектора внешнеэкономических отношений, сделать так, чтобы Молдова развивала торговлю со всеми основными странами-партнерами.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

правительство, молдова, наталья гаврилица, экономика, вопросы, решение, аудио