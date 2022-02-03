https://ru.sputnik.md/20220203/pridnestrove-nakryla-volna-covid-19-48549945.html

Приднестровье накрыла волна COVID-19

Приднестровье накрыла волна COVID-19

В Приднестровье стремительно растет число ковид-инфицированных

2022-02-03T11:28+0200

2022-02-03T11:28+0200

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коронавирус

приднестровье

антирекорд

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ТИРАСПОЛЬ, 3 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье стремительно растет число ковид-инфицированных. Об этом говорит свежая статистика местного ведомства по здравоохранению.За последние сутки в регионе зафиксирован новый антирекорд – 1292 случая заболевания коронавирусом. По данным на утро четверга, восемь человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За все время пандемии "короной" заболели 94 914 приднестровца."Очень много сейчас людей лечатся. Кого ни спроси – через одного болеют. Мы тоже сдавали тесты. Во дворе такое творилось – человек двадцать у подъезда собралось. Все с подозрением на COVID. Приехали лаборанты, взяли тесты. Ждем результатов", - говорит жительница Тирасполя Александра.В Приднестровье продолжается прививочная антиковидная кампания. По официальным сообщениям, за сутки в регионе вакцинировались еще 1010 человек, половина из которых выбрали российскую вакцину "Спутник V". Ревакцинацию прошли 770 приднестровцев. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 137 848 человек, это 29,6% жителей региона.

https://ru.sputnik.md/20220126/shkoly-v-pridnestrove-perevodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-48346654.html

приднестровье

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приднестровье, антирекорд