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Приднестровье накрыла волна COVID-19
Приднестровье накрыла волна COVID-19
В Приднестровье стремительно растет число ковид-инфицированных
2022-02-03T11:28+0200
2022-02-03T11:53+0200
коронавирус
приднестровье
антирекорд
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ТИРАСПОЛЬ, 3 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье стремительно растет число ковид-инфицированных. Об этом говорит свежая статистика местного ведомства по здравоохранению.За последние сутки в регионе зафиксирован новый антирекорд – 1292 случая заболевания коронавирусом. По данным на утро четверга, восемь человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За все время пандемии "короной" заболели 94 914 приднестровца."Очень много сейчас людей лечатся. Кого ни спроси – через одного болеют. Мы тоже сдавали тесты. Во дворе такое творилось – человек двадцать у подъезда собралось. Все с подозрением на COVID. Приехали лаборанты, взяли тесты. Ждем результатов", - говорит жительница Тирасполя Александра.В Приднестровье продолжается прививочная антиковидная кампания. По официальным сообщениям, за сутки в регионе вакцинировались еще 1010 человек, половина из которых выбрали российскую вакцину "Спутник V". Ревакцинацию прошли 770 приднестровцев. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 137 848 человек, это 29,6% жителей региона.
https://ru.sputnik.md/20220126/shkoly-v-pridnestrove-perevodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-48346654.html
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приднестровье, антирекорд

Приднестровье накрыла волна COVID-19

11:28 03.02.2022 (обновлено: 11:53 03.02.2022)
© Sputnik / Sorokopud JuliaСкорая помощь в Тирасполе
Скорая помощь в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Sorokopud Julia
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В регионе растет число ковид-инфицированных. За неделю врачи фиксируют третий антирекорд.
ТИРАСПОЛЬ, 3 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье стремительно растет число ковид-инфицированных. Об этом говорит свежая статистика местного ведомства по здравоохранению.
За последние сутки в регионе зафиксирован новый антирекорд – 1292 случая заболевания коронавирусом. По данным на утро четверга, восемь человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За все время пандемии "короной" заболели 94 914 приднестровца.
"Очень много сейчас людей лечатся. Кого ни спроси – через одного болеют. Мы тоже сдавали тесты. Во дворе такое творилось – человек двадцать у подъезда собралось. Все с подозрением на COVID. Приехали лаборанты, взяли тесты. Ждем результатов", - говорит жительница Тирасполя Александра.
В Приднестровье продолжается прививочная антиковидная кампания. По официальным сообщениям, за сутки в регионе вакцинировались еще 1010 человек, половина из которых выбрали российскую вакцину "Спутник V". Ревакцинацию прошли 770 приднестровцев. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 137 848 человек, это 29,6% жителей региона.
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