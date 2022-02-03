https://ru.sputnik.md/20220203/revaktsinatsia-covid-nazalnaya-vaktsina-48552870.html

В России для ревакцинации от COVID-19 будет применяться назальная вакцина

В России для ревакцинации от COVID-19 будет применяться назальная вакцина

Назальную вакцину против коронавирусной инфекции, разработанную Центром имени Гамалеи планируется использовать для ревакцинации

2022-02-03T14:15+0200

2022-02-03T14:15+0200

2022-02-03T14:15+0200

коронавирус

россия

вакцинация

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Назальную вакцину против коронавирусной инфекции, разработанную Центром имени Гамалеи, планируется использовать для ревакцинации. Об этом заявила пресс-служба Минздрава России.При этом в пресс-службе уточнили, что исследование назальной формы вакцины "Спутник V" позволит подтвердить ее безопасность и эффективность."Расширение арсенала препаратов для профилактики COVID-19 позволит дополнительно защитить здоровье людей от инфекции", – заявил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.Ранее Центр имени Гамалеи совместно с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") провел исследования, результат которых показал, что "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer.Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.

https://ru.sputnik.md/20220131/bolee-400-mln-doz-vaktsiny-sputnik-postavleno-po-vsemu-miru-48455310.html

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