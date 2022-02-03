https://ru.sputnik.md/20220203/rossiyskie-uchenye-sozdali-toplivnye-tabletki--gde-ikh-budut-ispolzovat-48554955.html

Российские ученые создали топливные таблетки – где их будут использовать

Российские ученые создали топливные таблетки – где их будут использовать

Специалисты российской атомной отрасли создали топливные таблетки - основу так называемого толерантного ядерного топлива на основе дисилицида урана

2022-02-03T13:00+0200

2022-02-03T13:00+0200

2022-02-03T13:09+0200

россия

ученые

топливо

таблетки

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Российские специалисты атомной отрасли изобрели топливные таблетки, передает РИА Новости. Таблетки будут использоваться для так называемого толерантного ядерного топлива на основе дисилицида урана, перспективного как с точки зрения предотвращения развития тяжелых аварий на АЭС, так и для повышения эффективности работы атомных энергоблоков, сообщила пресс-служба топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.Дисилицид урана (соединение урана и кремния – U3Si2) относится к так называемому ураноемкому холодному топливу, обладающему меньшим количеством запасенного в нем тепла. В результате увеличивается время нагрева топливных сборок до критической температуры, что важно с точки зрения выигрыша во времени для принятия мер, предотвращающих тяжелые последствия в случае так называемой аварии с потерей теплоносителя.Среди других преимуществ - высокая плотность и ураноемкость, которые могут позволить перейти к более длинным топливным циклам энергоблоков АЭС без увеличения обогащения по урану-235. Еще один плюс - более низкая по сравнению с диоксидом урана рабочая температура топливной таблетки, что способствует улучшению эксплуатационных характеристик топлива.В мире активно идут работы по созданию толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel), устойчивого к авариям с потерей теплоносителя. При таких авариях прекращается подача охлаждающей воды в активную зону ядерного реактора, что ведет к перегреву ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов возникает так называемая пароциркониевая реакция, сопровождающаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, взрыв которого способен привести к разрушению конструкций атомного энергоблока и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.

https://ru.sputnik.md/20220114/ssha-vozglavili-antiekologicheskuyu-gonku-48021093.html

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