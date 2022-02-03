https://ru.sputnik.md/20220203/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-moldova-potepleet-48538167.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове еще сильнее потеплеет

Самый точный прогноз погоды: в Молдове еще сильнее потеплеет

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2022-02-03T07:00+0200

2022-02-03T07:00+0200

2022-02-03T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, третьего февраля погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.Ветер будет дуть северо-западный умеренный до сильного, днем местами порывистыйСредняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 3 февраля: днем – от +3 до +5 , ночью – от –3 до –1.И 4 февраля сохранится такая же погода: до +5 днем и до –7 в ночные часы. Затем начнет теплеть до +10 воздух прогреется уже к 9 февраля. Осадков не ожидается. Праздники и народные приметыВ этот день почитают память преподобного Максима Грека, просветителя и реформатора.Обычно по этому случаю хозяйки выпекали пироги с начинками из мяса, яиц, грибов, рыбы, ими угощали членов семьи, нищих и просто добрых людей.Было принято мириться с теми, с кем произошла ссора.Люди верили - если сотворить в этот день хорошее дело, то добро обязательно вернется.Считалось, что 3 февраля рождаются прекрасные семьянины и хозяйки.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды