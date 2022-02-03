Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20220203/smi-soobschayut-nachale-perebroski-ssha-dopolnitelnykh-voennykh-evropu-48574990.html
СМИ сообщают о начале переброски США дополнительных военных в Европу
СМИ сообщают о начале переброски США дополнительных военных в Европу
Как сообщается, большинство этих солдат будут размещены в Польше.
2022-02-03T21:46+0200
2022-02-03T21:46+0200
политика
в мире
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0d/47182931_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_49fd935e0993619944a2a07f08b9bd71.jpg
КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Первые военно-транспортные самолеты США в четверг начали переброску дополнительных американских войск в Европу, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.Как сообщает телеканал, днем из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) вылетели порядка 2000 бойцов американской армии. Они отправились к месту дислокации на самолетах C-17 Globemaster в рамках ответа Вашингтона на сохраняющуюся напряженность вокруг Украины.По информации источника, подавляющее большинство (примерно 1700) из этих бойцов будут размещены в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии. При этом в саму Украину США военных отправлять не планируют.Днем ранее на брифинге представитель Пентагона Джон Кирбисообщил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время направят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. Так, из Германии в Румынию в предстоящие дни будет передислоцирована одна тысяча военных США.Представитель Пентагона объяснил, что усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге требует "текущая ситуация"."Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности восточного фланга НАТО ", – сказал Кирби.Он также заявил, что США продолжат координироваться с Францией и другими союзниками по развертыванию войск в Восточной Европе.
https://ru.sputnik.md/20220203/fedor-lukyanov-moldova-pervyy-uchenik-nato-48567065.html
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0d/47182931_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f5cba307c4d85c003e4ee9d7f9ab6fa4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, сша, нато

СМИ сообщают о начале переброски США дополнительных военных в Европу

21:46 03.02.2022
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкОткрытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Как сообщается, большинство этих солдат будут размещены в Польше.
КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Первые военно-транспортные самолеты США в четверг начали переброску дополнительных американских войск в Европу, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
Как сообщает телеканал, днем из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) вылетели порядка 2000 бойцов американской армии. Они отправились к месту дислокации на самолетах C-17 Globemaster в рамках ответа Вашингтона на сохраняющуюся напряженность вокруг Украины.
По информации источника, подавляющее большинство (примерно 1700) из этих бойцов будут размещены в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии. При этом в саму Украину США военных отправлять не планируют.

Днем ранее на брифинге представитель Пентагона Джон Кирбисообщил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время направят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. Так, из Германии в Румынию в предстоящие дни будет передислоцирована одна тысяча военных США.
Главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
Политика
Федор Лукьянов: Молдове не стоит пытаться стать "первым учеником" НАТО
17:50
Представитель Пентагона объяснил, что усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге требует "текущая ситуация".
"Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности восточного фланга НАТО ", – сказал Кирби.
Он также заявил, что США продолжат координироваться с Францией и другими союзниками по развертыванию войск в Восточной Европе.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский