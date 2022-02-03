https://ru.sputnik.md/20220203/smi-soobschayut-nachale-perebroski-ssha-dopolnitelnykh-voennykh-evropu-48574990.html
СМИ сообщают о начале переброски США дополнительных военных в Европу
СМИ сообщают о начале переброски США дополнительных военных в Европу
Как сообщается, большинство этих солдат будут размещены в Польше.
2022-02-03T21:46+0200
2022-02-03T21:46+0200
2022-02-03T21:46+0200
политика
в мире
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0d/47182931_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_49fd935e0993619944a2a07f08b9bd71.jpg
КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Первые военно-транспортные самолеты США в четверг начали переброску дополнительных американских войск в Европу, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.Как сообщает телеканал, днем из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) вылетели порядка 2000 бойцов американской армии. Они отправились к месту дислокации на самолетах C-17 Globemaster в рамках ответа Вашингтона на сохраняющуюся напряженность вокруг Украины.По информации источника, подавляющее большинство (примерно 1700) из этих бойцов будут размещены в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии. При этом в саму Украину США военных отправлять не планируют.Днем ранее на брифинге представитель Пентагона Джон Кирбисообщил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время направят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. Так, из Германии в Румынию в предстоящие дни будет передислоцирована одна тысяча военных США.Представитель Пентагона объяснил, что усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге требует "текущая ситуация"."Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности восточного фланга НАТО ", – сказал Кирби.Он также заявил, что США продолжат координироваться с Францией и другими союзниками по развертыванию войск в Восточной Европе.
https://ru.sputnik.md/20220203/fedor-lukyanov-moldova-pervyy-uchenik-nato-48567065.html
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0d/47182931_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f5cba307c4d85c003e4ee9d7f9ab6fa4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, сша, нато
СМИ сообщают о начале переброски США дополнительных военных в Европу
Подписаться на
Как сообщается, большинство этих солдат будут размещены в Польше.
КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Первые военно-транспортные самолеты США в четверг начали переброску дополнительных американских войск в Европу, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
Как сообщает телеканал, днем из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) вылетели порядка 2000 бойцов американской армии. Они отправились к месту дислокации на самолетах C-17 Globemaster в рамках ответа Вашингтона на сохраняющуюся напряженность вокруг Украины.
По информации источника, подавляющее большинство (примерно 1700) из этих бойцов будут размещены в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии. При этом в саму Украину США военных отправлять не планируют.
Днем ранее на брифинге представитель Пентагона Джон Кирбисообщил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время направят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. Так, из Германии в Румынию в предстоящие дни будет передислоцирована одна тысяча военных США.
Представитель Пентагона объяснил, что усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге требует "текущая ситуация".
"Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности восточного фланга НАТО ", – сказал Кирби.
Он также заявил, что США продолжат координироваться с Францией и другими союзниками по развертыванию войск в Восточной Европе.