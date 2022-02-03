https://ru.sputnik.md/20220203/smi-soobschayut-nachale-perebroski-ssha-dopolnitelnykh-voennykh-evropu-48574990.html

СМИ сообщают о начале переброски США дополнительных военных в Европу

СМИ сообщают о начале переброски США дополнительных военных в Европу

Как сообщается, большинство этих солдат будут размещены в Польше.

2022-02-03T21:46+0200

2022-02-03T21:46+0200

2022-02-03T21:46+0200

политика

в мире

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0d/47182931_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_49fd935e0993619944a2a07f08b9bd71.jpg

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Первые военно-транспортные самолеты США в четверг начали переброску дополнительных американских войск в Европу, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.Как сообщает телеканал, днем из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) вылетели порядка 2000 бойцов американской армии. Они отправились к месту дислокации на самолетах C-17 Globemaster в рамках ответа Вашингтона на сохраняющуюся напряженность вокруг Украины.По информации источника, подавляющее большинство (примерно 1700) из этих бойцов будут размещены в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии. При этом в саму Украину США военных отправлять не планируют.Днем ранее на брифинге представитель Пентагона Джон Кирбисообщил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время направят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. Так, из Германии в Румынию в предстоящие дни будет передислоцирована одна тысяча военных США.Представитель Пентагона объяснил, что усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге требует "текущая ситуация"."Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности восточного фланга НАТО ", – сказал Кирби.Он также заявил, что США продолжат координироваться с Францией и другими союзниками по развертыванию войск в Восточной Европе.

https://ru.sputnik.md/20220203/fedor-lukyanov-moldova-pervyy-uchenik-nato-48567065.html

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, нато