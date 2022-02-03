https://ru.sputnik.md/20220203/sotsialnyy-khleb---spasenie-moldavskikh-pensionerov--48546125.html

Социальный хлеб - спасение молдавских пенсионеров

Социальный хлеб - спасение молдавских пенсионеров

Дисциплинированные пенсионеры Молдовы как могут экономят на питании, чтобы вовремя оплачивать "коммуналку"

2022-02-03T11:45+0200

2022-02-03T11:45+0200

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хлеб

фото

пенсионеры

в молдове

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В молдавской столице работают несколько точек, где в определенные часы можно купить дешевый социальный хлеб - продукт, который в реалиях сегодняшней Молдовы стал значительным подспорьем для многих пенсионеров.Уже в начале семи утра у дверей магазина на улице Армянской начинает образовываться очередь. Буханка хлеба ценою три лея - возможность прокормиться и сэкономить скудную пенсию для оплаты других нужд."Я все равно постоянно чувствую себя голодной, - говорит в интервью Sputnik Молдова пожилая жительница Кишинева. - Но этот хлеб не дает умереть с голоду и при этом заплатить за квартиру".На фоне подорожания всего и вся в Молдове социальный хлеб пока держит прежнюю цену. Более того, в столице планируют увеличить число точек его продаж.

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2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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