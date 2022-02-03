Социальный хлеб - спасение молдавских пенсионеров

В молдавской столице работают несколько точек, где в определенные часы можно купить дешевый социальный хлеб - продукт, который в реалиях сегодняшней Молдовы стал значительным подспорьем для многих пенсионеров.Уже в начале семи утра у дверей магазина на улице Армянской начинает образовываться очередь. Буханка хлеба ценою три лея - возможность прокормиться и сэкономить скудную пенсию для оплаты других нужд."Я все равно постоянно чувствую себя голодной, - говорит в интервью Sputnik Молдова пожилая жительница Кишинева. - Но этот хлеб не дает умереть с голоду и при этом заплатить за квартиру".На фоне подорожания всего и вся в Молдове социальный хлеб пока держит прежнюю цену. Более того, в столице планируют увеличить число точек его продаж.
Дисциплинированные пенсионеры Молдовы как могут экономят на питании, чтобы вовремя оплачивать "коммуналку".
В молдавской столице работают несколько точек, где в определенные часы можно купить дешевый социальный хлеб - продукт, который в реалиях сегодняшней Молдовы стал значительным подспорьем для многих пенсионеров.
Уже в начале семи утра у дверей магазина на улице Армянской начинает образовываться очередь. Буханка хлеба ценою три лея - возможность прокормиться и сэкономить скудную пенсию для оплаты других нужд.
"Я все равно постоянно чувствую себя голодной, - говорит в интервью Sputnik Молдова пожилая жительница Кишинева. - Но этот хлеб не дает умереть с голоду и при этом заплатить за квартиру".
На фоне подорожания всего и вся в Молдове социальный хлеб пока держит прежнюю цену. Более того, в столице планируют увеличить число точек его продаж.