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Социальный хлеб - спасение молдавских пенсионеров
Социальный хлеб - спасение молдавских пенсионеров
Дисциплинированные пенсионеры Молдовы как могут экономят на питании, чтобы вовремя оплачивать "коммуналку"
2022-02-03T11:45+0200
2022-02-03T11:55+0200
хлеб
фото
пенсионеры
в молдове
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В молдавской столице работают несколько точек, где в определенные часы можно купить дешевый социальный хлеб - продукт, который в реалиях сегодняшней Молдовы стал значительным подспорьем для многих пенсионеров.Уже в начале семи утра у дверей магазина на улице Армянской начинает образовываться очередь. Буханка хлеба ценою три лея - возможность прокормиться и сэкономить скудную пенсию для оплаты других нужд."Я все равно постоянно чувствую себя голодной, - говорит в интервью Sputnik Молдова пожилая жительница Кишинева. - Но этот хлеб не дает умереть с голоду и при этом заплатить за квартиру".На фоне подорожания всего и вся в Молдове социальный хлеб пока держит прежнюю цену. Более того, в столице планируют увеличить число точек его продаж.
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Дмитрий Терехов
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хлеб, фото, пенсионеры, в молдове

Социальный хлеб - спасение молдавских пенсионеров

11:45 03.02.2022 (обновлено: 11:55 03.02.2022)
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Дисциплинированные пенсионеры Молдовы как могут экономят на питании, чтобы вовремя оплачивать "коммуналку".
В молдавской столице работают несколько точек, где в определенные часы можно купить дешевый социальный хлеб - продукт, который в реалиях сегодняшней Молдовы стал значительным подспорьем для многих пенсионеров.
Уже в начале семи утра у дверей магазина на улице Армянской начинает образовываться очередь. Буханка хлеба ценою три лея - возможность прокормиться и сэкономить скудную пенсию для оплаты других нужд.
"Я все равно постоянно чувствую себя голодной, - говорит в интервью Sputnik Молдова пожилая жительница Кишинева. - Но этот хлеб не дает умереть с голоду и при этом заплатить за квартиру".
На фоне подорожания всего и вся в Молдове социальный хлеб пока держит прежнюю цену. Более того, в столице планируют увеличить число точек его продаж.
© Sputnik / Mihai Caraus

Очередь в фирменный магазин "Франзелуца", торгующий социальным хлебом, выстраивается уже в половине седьмого утра.

Очередь в фирменный магазин &quot;Франзелуца&quot;, торгующий социальным хлебом, выстраивается уже в половине седьмого утра. - Sputnik Молдова
1/8
© Sputnik / Mihai Caraus

Очередь в фирменный магазин "Франзелуца", торгующий социальным хлебом, выстраивается уже в половине седьмого утра.

© Sputnik / Mihai Caraus

Люди терпеливо ждут возможности войти внутрь.

Люди терпеливо ждут возможности войти внутрь. - Sputnik Молдова
2/8
© Sputnik / Mihai Caraus

Люди терпеливо ждут возможности войти внутрь.

© Sputnik / Mihai Caraus

Хвост очереди - на улице, но движется она быстро.

Хвост очереди - на улице, но движется она быстро. - Sputnik Молдова
3/8
© Sputnik / Mihai Caraus

Хвост очереди - на улице, но движется она быстро.

© Sputnik / Mihai Caraus

За торговлю социальным хлебом отвечает один продавец.

За торговлю социальным хлебом отвечает один продавец. - Sputnik Молдова
4/8
© Sputnik / Mihai Caraus

За торговлю социальным хлебом отвечает один продавец.

© Sputnik / Mihai Caraus

Для многих пенсионеров социальный хлеб - настоящее спасение.

Для многих пенсионеров социальный хлеб - настоящее спасение. - Sputnik Молдова
5/8
© Sputnik / Mihai Caraus

Для многих пенсионеров социальный хлеб - настоящее спасение.

© Sputnik / Mihai Caraus

Рост цен на хлебобулочные изделия в Молдове на социальном хлебе пока не отражается.

Рост цен на хлебобулочные изделия в Молдове на социальном хлебе пока не отражается. - Sputnik Молдова
6/8
© Sputnik / Mihai Caraus

Рост цен на хлебобулочные изделия в Молдове на социальном хлебе пока не отражается.

© Sputnik / Mihai Caraus

Такую буханку люди стараются растянуть на несколько дней.

Такую буханку люди стараются растянуть на несколько дней. - Sputnik Молдова
7/8
© Sputnik / Mihai Caraus

Такую буханку люди стараются растянуть на несколько дней.

© Sputnik / Mihai Caraus

Пенсионеры - люди дисциплинированные, уже к половине восьмого очередь исчезает.

Пенсионеры - люди дисциплинированные, уже к половине восьмого очередь исчезает. - Sputnik Молдова
8/8
© Sputnik / Mihai Caraus

Пенсионеры - люди дисциплинированные, уже к половине восьмого очередь исчезает.

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