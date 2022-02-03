https://ru.sputnik.md/20220203/sotsialnyy-khleb-pensionery-v-ocheredi-rugayut-vlast-i-stranu-banditov-48569753.html

Социальный хлеб: пенсионеры в очереди ругают власть и "страну бандитов"

Социальный хлеб: пенсионеры в очереди ругают власть и "страну бандитов"

Дисциплинированные пенсионеры Молдовы как могут экономят на питании, чтобы вовремя оплачивать "коммуналку".

2022-02-03T19:18+0200

2022-02-03T19:18+0200

2022-02-03T19:26+0200

видео

кишинев

пенсионеры

хлеб

в молдове

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В молдавской столице работают несколько точек, где в определенные часы можно купить дешевый социальный хлеб - продукт, который в реалиях сегодняшней Молдовы стал значительным подспорьем для многих пенсионеров.Уже в начале семи утра у дверей магазина на улице Армянской начинает образовываться очередь. Буханка хлеба ценою три лея - возможность прокормиться и сэкономить из скудной пенсии для оплаты других нужд."Да, пришла только для того, чтобы взять хлеб, - говорит корреспонденту Sputnik Молдова пожилая жительница Кишинева. - Пенсия 2000 леев, мне нечем платить коммунальные, тут не до еды. Вот взяла на несколько дней, а на лекарства уже не остается"."Давно сюда хожу. Осталась без мужа, дети живут отдельно. Внучка-школьница у меня на руках. Вынуждена приходить за дешевым хлебом", - говорит другая пенсионерка.Третья, увидев журналистскую камеру, высказала все, что думает о власти:"Страна бандитов! Не страна людей, а страна бандитов..."Рост цен на хлеб в МолдовеКрупнейший в Молдове хлебокомбинат Franzeluța во вторник объявил о повышении цен на весь ассортимент хлеба, за исключением социального.При этом также решено увеличить объемы производства социального хлеба в сети специализированных магазинов.Как сообщили в Franzeluța, цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке всего сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля.

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кишинев, пенсионеры, хлеб, в молдове, видео