https://ru.sputnik.md/20220203/soyuznogo-gosudarstva-ognevoe-porazhenie-uslovnogo-protivnika-48569557.html

Силы Союзного государства отработали огневое поражение условного противника

Силы Союзного государства отработали огневое поражение условного противника

Российские и белорусские артиллеристы отработали уничтожение техники и личного состава условного противника.

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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства артиллерийские подразделения коалиционной группировки войск России и Белоруссии на полигоне "Брестский" отработали уничтожение боевой техники и личного состава условного противника, передает РИА Новости.В ходе огневой поддержки российские и белорусские артиллеристы с целью нарушения системы управления условного противника нанесли поражение пунктам управления бандформированиям, после чего осуществилось систематическое огневое воздействие по вновь выявленным целям, отмечает источник.Участники учений сосредоточили артиллерийский огонь по позициям минометов и по выдвигающемуся условному противнику.Всего к огневому поражению привлекался дивизион 152-мм модернизированных самоходных гаубиц 2С3М ("Акация"), дивизион 120-мм самоходных артиллерийских установок 2С9 ("Нона-С"), две реактивные батареи систем залпового огня БМ-21 ("Град"), минометная батарея 2С12 ("Сани"), минометная батарея 2Б23 ("Нона-М1). За отработкой эпизода наблюдали глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

https://ru.sputnik.md/20220127/perebroska-su-35-v-belorussiyu-rossiey-zavershena-48355618.html

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