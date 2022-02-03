Силы Союзного государства отработали огневое поражение условного противника
© Sputnik / Алексей КуденкоВоенная техника принимает участие в совместных учениях по отработке сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии на Брестском военном полигоне в Брестской области Белоруссии.
© Sputnik / Алексей Куденко
Российские и белорусские артиллеристы в ходе учений отработали уничтожение техники и личного состава условного противника.
КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства артиллерийские подразделения коалиционной группировки войск России и Белоруссии на полигоне "Брестский" отработали уничтожение боевой техники и личного состава условного противника, передает РИА Новости.
В ходе огневой поддержки российские и белорусские артиллеристы с целью нарушения системы управления условного противника нанесли поражение пунктам управления бандформированиям, после чего осуществилось систематическое огневое воздействие по вновь выявленным целям, отмечает источник.
© Sputnik / Алексей КуденкоУчения Союзного государства России и Белоруссии
Учения Союзного государства России и Белоруссии
© Sputnik / Алексей Куденко
Участники учений сосредоточили артиллерийский огонь по позициям минометов и по выдвигающемуся условному противнику.
Всего к огневому поражению привлекался дивизион 152-мм модернизированных самоходных гаубиц 2С3М ("Акация"), дивизион 120-мм самоходных артиллерийских установок 2С9 ("Нона-С"), две реактивные батареи систем залпового огня БМ-21 ("Град"), минометная батарея 2С12 ("Сани"), минометная батарея 2Б23 ("Нона-М1).
Всего к огневому поражению привлекался дивизион 152-мм модернизированных самоходных гаубиц 2С3М ("Акация"), дивизион 120-мм самоходных артиллерийских установок 2С9 ("Нона-С"), две реактивные батареи систем залпового огня БМ-21 ("Град"), минометная батарея 2С12 ("Сани"), минометная батарея 2Б23 ("Нона-М1).
27 января, 11:15
За отработкой эпизода наблюдали глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.