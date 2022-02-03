https://ru.sputnik.md/20220203/uchenye-usloviya100-zarazheniya-omikron-48542709.html

Ученые назвали условия для 100% заражения штаммом "омикрон"

Ученые назвали условия для 100% заражения штаммом "омикрон"

Риск инфицирования "омикроном" повышается до 100%, если зараженный не будет носить маску, а разговор с ним будет происходить 15 минут

2022-02-03T09:21+0200

2022-02-03T09:21+0200

2022-02-03T09:22+0200

коронавирус

штаммы

ученые

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Риск инфицирования COVID-19 от носителя штамма "омикрон" повышается почти до 100% в условиях, если зараженный не будет носить маску, а разговор с ним будет происходить в течение минимум15 минут на расстоянии полуметра и меньше, передает РИА Новости.К такому выводу пришли японские ученые, смоделировавшие различные ситуации с помощью суперкомпьютера. За основу модели взят разговор с носителем штамма "омикрон" в течение 15 минут на различных расстояниях, а также при наличии маски и без нее.Так, согласно представленной симуляции, риск заражения от носителя штамма коронавируса "омикрон" приближен к нулю, если инфицированный носит маску, а разговор с ним проходит на расстоянии метра и более. Если носитель вируса будет без маски, риск заражения для другого человека на том же расстоянии сразу увеличивается до 60%.Если же разговор с инфицированным человеком, который не носит маску, проходит на расстоянии менее полуметра, то риск заразиться коронавирусом составляет почти 100%. Если носитель штамма "омикрон" будет в маске, при равных условиях риск заражения другого человека при разговоре падает до примерно 14%.Кроме этого, в ходе проведенных исследований было установлено, что заразность штамма "омикрон" примерно в 1,5 раза выше штамма "дельта".В связи с полученными данными ученые призывают людей соблюдать достаточную дистанцию даже при наличии масок, а также при возможности сократить продолжительность диалога за один раз, увеличив число перерывов при необходимости.

https://ru.sputnik.md/20220202/nazvany-simptomy-omikrona-poyavlyayutsya-posle-kontakta-uzhe-bolen-48536069.html

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штаммы, ученые