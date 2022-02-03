https://ru.sputnik.md/20220203/veschanie-deutsche-welle-rossia-48564224.html

Вещание Deutsche Welle в России будет прекращено

Вещание Deutsche Welle в России будет прекращено

Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE прекращает спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокорпорации Deutsche Welle

2022-02-03T16:37+0200

2022-02-03T16:37+0200

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE прекращает спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокорпорации Deutsche Welle на российской территории. Соответствующее заявление опубликовало МИД РФ.На первом этапе в качестве ответных мер в отношении DW будут, в частности, применены: прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании на территории РФ, аннулирование аккредитации сотрудников российского бюро компании, закрытие корреспондентского пункта и инициирование процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.В редакции Deutsche Welle в России, по данным сайта компании, работает около 50 штатных и внештатных сотрудников.RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в Youtube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде данное решение. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ru.sputnik.md/20220118/lavrov-pritesnenii-rt-de-rf-mera-smi-frg-48110578.html

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