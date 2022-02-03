https://ru.sputnik.md/20220203/vneshnyaya-politika-pas-i-vliyanie-nato-i-ssha-na-moldovu-48525815.html

Внешняя политика PAS и влияние НАТО и США на Молдову

Внешняя политика PAS и влияние НАТО и США на Молдову

Внешняя политика PAS и влияние НАТО и США на Молдову

2022-02-03T08:30+0200

2022-02-03T08:30+0200

2022-02-03T09:02+0200

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Небольшие страны не должны особо вникать в отношения мощных геополитических игроков, а вести мудрую внешнюю политику, целью которой является защита интересов государства и его граждан.В случае с Молдовой все, к сожалению, не так. Каждая новая власть, приходящая к управлению республикой, имеет свой взгляд на ведение внешнеполитического курса, не может обеспечить стратегические отношения с главными партнерами как на Западе, так и на Востоке.При нынешней власти Молдова продлила соглашение об индивидуальном сотрудничестве с НАТО, являясь нейтральной страной, глава государства и чиновники высшего ранга не раз выходили с не совсем дружественными заявлениями в адрес России.В качестве кого видят Молдову на Западе? И почему у власти нет понимания того, насколько важны для Молдовы отношения с Россией? Ответы на вопросы дает эксперт Института гуманитарно-политических исследований из России, политолог Владимир Брутер.НАТО продолжает наращивать свое присутствие в Румынии и Болгарии, стало известно о намерении Вашингтона направить своих военных в эти страны.К чему приведет противостояние Запада с Россией, и почему НАТО не выполняет требования официальной Москвы о нерасширении на восток? Какая роль достанется Молдове в этих геополитических процессах? Об этом – в интервью с главным редактором журнала "Национальная оборона" (РФ) Игорем Коротченко.Известно, что политика государства, в том числе и внешняя, это сосредоточенное отображение экономики. Про Молдову это можно сказать вряд ли.В то время как лидеры европейских стран, в том числе входящих в ЕС и в НАТО, смогли добиться для своих народов поставок российского газа по более низким ценам, руководство республики предпочло отложить все практически на последний момент и получить тариф, значительно превосходящий тот, что есть сейчас в Венгрии или в Сербии.Почему президент Майя Санду так и не побывала с визитом в Москве? Почему PAS не оправдала ожиданий многих своих избирателей? Ответы на эти вопросы дает политический аналитик Игорь Тулянцев.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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политика, курс, молдова, ошибки, видео