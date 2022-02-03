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https://ru.sputnik.md/20220203/voronin-vyskazalsya-zaderzhanii-eks-deputatov-48555692.html
Воронин высказался о задержании экс-депутатов
Воронин высказался о задержании экс-депутатов
Обыски и задержания экс-депутатов в среду стали полной неожиданностью, такое заявление сделал лидер Партии коммунистов Владимир Воронин
2022-02-03T13:17+0200
2022-02-03T14:09+0200
общество
в молдове
владимир воронин
парламент
депутаты
задержания
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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Обыски и задержания экс-депутатов в среду стали полной неожиданностью, такое заявление сделал лидер Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин на брифинге в четверг. Ранее по подозрению в незаконном обогащении были задержаны пятеро бывших парламентариев. Это Артур Решетников, Серджиу Сырбу, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк. Все они в 2015 году перешли из фракции коммунистов во фракцию демократов. По словам лидера ПКРМ, уход из фракции 14 депутатов в декабре 2015 года стало большим ударом и предательством для партии, что испортило также ее имидж. В то же время Воронин опроверг информацию о том, что задержания произошли по его договоренности с президентом Майей Санду. Политик напомнил, что причина ухода депутатов была очень сомнительной, поскольку фракцию покидало шесть членов исполкома партии. Как отметил Воронин, тогда парламентарии высказались против политики партии, но при этом они сами же ее и разрабатывали. Поэтому, как подчеркнул Воронин, он тогда и жаловался в Генпрокуратуру. Депутат ПКРМ Елена Боднаренко выразила надежду, что следствие дойдет до конца и депутаты будут наказаны за допущенные нарушения. Также она напомнила, что "политический туризм" был и в других фракциях, а некоторые из перешедших в другие политформрования депутаты присутствовали и на заседании парламента в четверг. "Мы надеемся, что следствие дойдет до конца. Не только в отношении предателей нашей фракции, но и всех остальных. Политический трасеизм есть давно. Надеемся, что будут проверены все", – заключила Боднаренко. Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.
https://ru.sputnik.md/20220202/chetyre-byvshikh-deputata-zaderzhany-po-itogam-obyskov-48508523.html
https://ru.sputnik.md/20220202/13-izbrannikov-femidy-zachem-pas-vzyalas-byvshikh-deputatov-perebezhchikov-48533378.html
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Юлия Липовая
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в молдове, владимир воронин, парламент, депутаты, задержания

Воронин высказался о задержании экс-депутатов

13:17 03.02.2022 (обновлено: 14:09 03.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausВладимир Воронин
Владимир Воронин - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Представители ПКРМ высказали свое мнение о прошедших накануне обысках у бывших членов политформирования, покинувших его в 2015 году.
КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Обыски и задержания экс-депутатов в среду стали полной неожиданностью, такое заявление сделал лидер Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин на брифинге в четверг.
Ранее по подозрению в незаконном обогащении были задержаны пятеро бывших парламентариев. Это Артур Решетников, Серджиу Сырбу, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк. Все они в 2015 году перешли из фракции коммунистов во фракцию демократов.

"События, которые произошли вчера, были неожиданными, поскольку рассматриваемые действия произошли в конце 2015 года. После этого было много заявлений, но почти ничего не было сделано", – отметил Воронин.

По словам лидера ПКРМ, уход из фракции 14 депутатов в декабре 2015 года стало большим ударом и предательством для партии, что испортило также ее имидж.
"Мы все поддерживаем и будем сотрудничать со следствием, если это потребуется", – подчеркнул Воронин.
В то же время Воронин опроверг информацию о том, что задержания произошли по его договоренности с президентом Майей Санду.
Политик напомнил, что причина ухода депутатов была очень сомнительной, поскольку фракцию покидало шесть членов исполкома партии. Как отметил Воронин, тогда парламентарии высказались против политики партии, но при этом они сами же ее и разрабатывали.
Поэтому, как подчеркнул Воронин, он тогда и жаловался в Генпрокуратуру.
Заседание Парламента 25.02.2016 - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
Общество
Четверо бывших депутатов задержаны по итогам обысков
Вчера, 10:02
Депутат ПКРМ Елена Боднаренко выразила надежду, что следствие дойдет до конца и депутаты будут наказаны за допущенные нарушения. Также она напомнила, что "политический туризм" был и в других фракциях, а некоторые из перешедших в другие политформрования депутаты присутствовали и на заседании парламента в четверг.
"Мы надеемся, что следствие дойдет до конца. Не только в отношении предателей нашей фракции, но и всех остальных. Политический трасеизм есть давно. Надеемся, что будут проверены все", – заключила Боднаренко.
Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.
Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.
Заседание парламента 18 июня - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
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