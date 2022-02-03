https://ru.sputnik.md/20220203/vspyshka-na-solntse-sprovotsirovala-magnitnuyu-buryu-na-zemle-48570785.html

Вспышка на Солнце спровоцировала магнитную бурю на Земле

Вспышка на Солнце спровоцировала магнитную бурю на Земле

Вспышка на солнце наблюдалась в конце января, при этом астрономы прогнозируют на Земле еще одну магнитную бурю.

2022-02-03T23:00+0200

2022-02-03T23:00+0200

2022-02-03T23:00+0200

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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. На Земле в четверг, 3 февраля, началась магнитная буря слабого уровня G1, сообщают "Известия" со ссылкой на сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.Причиной, повлекшей за собой это событие, стала вспышка на Солнце средней силы (класса М), которая произошла 30 января и длилась более четырех часов. Вспышка также сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону Земли.В лаборатории отметили, что в настоящее время на Солнце наблюдается повышенная активность: фиксируются несколько крупных областей с солнечными пятнами. Звезда при этом находится на ранней стадии цикла, пик ее активности придется на середину 2023 года.Астрономы, между тем, прогнозируют на Земле еще одну магнитную бурю: 1 февраля они сообщили, что геомагнитное возмущение случится 5 февраля. Неспокойной магнитосфера Земли будет также 6 и 10 февраля. После небольшого перерыва две мощные вспышки на Солнце, как ожидается, произойдут 18 и 25 февраля.

https://ru.sputnik.md/20210818/uchenye-magnitnoe-pole-zemli-periodicheski-oslabevaet--44019428.html

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