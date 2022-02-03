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"Я в Баку": Спыну участвует в министерской встрече совета "Южного газового коридора"
"Я в Баку": Спыну участвует в министерской встрече совета "Южного газового коридора"
Молдавский чиновник впервые участвует во встрече министров энергетики и представителей Европейской комиссии в Азербайджане.
2022-02-03T12:35+0200
2022-02-03T12:35+0200
газ
азербайжан
андрей спыну
баку
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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну участвует в 8-й ежегодной министерской встрече Консультативного совета "Южного газового коридора". Молдавский чиновник впервые участвует во встрече министров энергетики и представителей Европейской комиссии.Как сообщает азербайджанская пресса, ожидается, что в заседании примут участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, еврокомиссар по расширению и политике безопасности Оливер Вархели, а также высокопоставленные представители США, Великобритании, Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Украины и Туркменистана."Южный газотранспортный коридор" — сокращенный вариант проекта "Набукко", включающий Южнокавказский газопровод (Баку — Тбилиси — Эрзурум), турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Предполагаемая протяженность проекта — 3500 километров.Основная цель проекта — повышение безопасности поставок газа в Европу, сокращение доли России как поставщика газа на газовом рынке Европы. Заявленная стоимость проекта — порядка 45 миллиардов долларов.Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 миллиардов кубических метров в год, из которых 10 миллиардов — в Европу, еще шесть — в западные регионы Турции.Поставки в Турцию начались летом 2018 года.Поставки азербайджанского газа в Европу для потребителей в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
https://ru.sputnik.md/20220201/gazprom-uvelichil-zayavki-na-prokachku-gaza-cherez-ukrainu-48477372.html
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Евгений Чебан
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газ, азербайжан, андрей спыну, баку

"Я в Баку": Спыну участвует в министерской встрече совета "Южного газового коридора"

12:35 03.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Молдавский чиновник впервые участвует во встрече министров энергетики и представители Европейской комиссии в Азербайджане.
КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну участвует в 8-й ежегодной министерской встрече Консультативного совета "Южного газового коридора". Молдавский чиновник впервые участвует во встрече министров энергетики и представителей Европейской комиссии.

"В этом году основное внимание уделяется энергетической безопасности, тенденциям цен на энергию и газ, а также влиянию на климат и окружающую среду", — написал Спыну в своем телеграм-канале.

Как сообщает азербайджанская пресса, ожидается, что в заседании примут участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, еврокомиссар по расширению и политике безопасности Оливер Вархели, а также высокопоставленные представители США, Великобритании, Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Украины и Туркменистана.
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"Южный газотранспортный коридор" — сокращенный вариант проекта "Набукко", включающий Южнокавказский газопровод (Баку — Тбилиси — Эрзурум), турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Предполагаемая протяженность проекта — 3500 километров.
Основная цель проекта — повышение безопасности поставок газа в Европу, сокращение доли России как поставщика газа на газовом рынке Европы. Заявленная стоимость проекта — порядка 45 миллиардов долларов.
Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 миллиардов кубических метров в год, из которых 10 миллиардов — в Европу, еще шесть — в западные регионы Турции.
Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Поставки азербайджанского газа в Европу для потребителей в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
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