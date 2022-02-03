https://ru.sputnik.md/20220203/ya-v-baku-spynu-uchastvuet-v-ministerskoy-vstreche-soveta-yuzhnogo-gazovogo-koridora-48549263.html

"Я в Баку": Спыну участвует в министерской встрече совета "Южного газового коридора"

"Я в Баку": Спыну участвует в министерской встрече совета "Южного газового коридора"

Молдавский чиновник впервые участвует во встрече министров энергетики и представителей Европейской комиссии в Азербайджане.

2022-02-03T12:35+0200

2022-02-03T12:35+0200

2022-02-03T12:35+0200

газ

азербайжан

андрей спыну

баку

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну участвует в 8-й ежегодной министерской встрече Консультативного совета "Южного газового коридора". Молдавский чиновник впервые участвует во встрече министров энергетики и представителей Европейской комиссии.Как сообщает азербайджанская пресса, ожидается, что в заседании примут участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, еврокомиссар по расширению и политике безопасности Оливер Вархели, а также высокопоставленные представители США, Великобритании, Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Украины и Туркменистана."Южный газотранспортный коридор" — сокращенный вариант проекта "Набукко", включающий Южнокавказский газопровод (Баку — Тбилиси — Эрзурум), турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Предполагаемая протяженность проекта — 3500 километров.Основная цель проекта — повышение безопасности поставок газа в Европу, сокращение доли России как поставщика газа на газовом рынке Европы. Заявленная стоимость проекта — порядка 45 миллиардов долларов.Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 миллиардов кубических метров в год, из которых 10 миллиардов — в Европу, еще шесть — в западные регионы Турции.Поставки в Турцию начались летом 2018 года.Поставки азербайджанского газа в Европу для потребителей в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

https://ru.sputnik.md/20220201/gazprom-uvelichil-zayavki-na-prokachku-gaza-cherez-ukrainu-48477372.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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газ, азербайжан, андрей спыну, баку