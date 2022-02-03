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Январский рост цен на продовольствие в мире стал рекордным с 2011 года - ФАО
Январский рост цен на продовольствие в мире стал рекордным с 2011 года - ФАО
Подорожание коснулось, в основном, растительного масла и молочных продуктов, а также мяса.
2022-02-03T22:00+0200
2022-02-03T22:00+0200
экономика
в мире
фао
рост цен
продовольствие
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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Цены на продукты питания в январе 2022 года выросли до рекордного уровня с апреля 2011 года, мировой индекс цен на продовольственные товары в первом месяце года увеличился на 1,1% по сравнению с декабрем, до 135,7 пункта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).Рост цен в большей мере коснулся растительного масла и молочных продуктов. Так, индекс цен на растительное масло вырос на 4,2% к декабрю, или на 7,4 пункта, до 185,9 пункта. Подорожало пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масло.Индекс цен на молочную продукцию в январе вырос на 2,4%, или на 3,1 пункта, до 132,1 пункта. Рост отмечается пятый месяц подряд, информирует ФАО. Больше всего подорожали сухое и обычное молоко и сливочное масло.Незначительно вырос в январе индекс цен на зерновые - на 0,1 пункта, до 140,6 пункта. Подорожала кукуруза: на 3,8%, рис подорожал на 3,1%. Цены на пшеницу, в свою очередь, снизились на 3,1% из-за сезонного увеличения предложения со стороны Австралии и Аргентины.Подорожание коснулось и мяса: индекс вырос до 112,6 пункта со 111,3 пункта в декабре. Цены на говядину достигли рекордного уровня, котировки свинины выросли незначительно, а цены на баранину и мясо птицы продолжили падать.Стал дешевле и сахар: индекс цен на этот вид продукции в январе составил 112,8 пункта (снижение на 3,7 пункта, или на 3,1%). Показатель снижается второй месяц подряд, цены опустились до полугодового минимума. Это обусловлено прогнозами большого урожая и снижением цен на этанол в Бразилии, отмечает источник.
https://ru.sputnik.md/20220202/rost-tsen-khleb-moldova-raschet-48521310.html
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в мире, фао, рост цен, продовольствие

Январский рост цен на продовольствие в мире стал рекордным с 2011 года - ФАО

22:00 03.02.2022
© Sputnik / Murad OrujovКорзина с покупками в супермаркете
Корзина с покупками в супермаркете - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Murad Orujov
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Подорожание коснулось, в основном, растительного масла и молочных продуктов, а также мяса.
КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Цены на продукты питания в январе 2022 года выросли до рекордного уровня с апреля 2011 года, мировой индекс цен на продовольственные товары в первом месяце года увеличился на 1,1% по сравнению с декабрем, до 135,7 пункта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Рост цен в большей мере коснулся растительного масла и молочных продуктов. Так, индекс цен на растительное масло вырос на 4,2% к декабрю, или на 7,4 пункта, до 185,9 пункта. Подорожало пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масло.
Индекс цен на молочную продукцию в январе вырос на 2,4%, или на 3,1 пункта, до 132,1 пункта. Рост отмечается пятый месяц подряд, информирует ФАО. Больше всего подорожали сухое и обычное молоко и сливочное масло.
Незначительно вырос в январе индекс цен на зерновые - на 0,1 пункта, до 140,6 пункта. Подорожала кукуруза: на 3,8%, рис подорожал на 3,1%.
Супермаркет - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
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Рост цен на хлеб в Молдове – расчет экономиста
Вчера, 16:20
Цены на пшеницу, в свою очередь, снизились на 3,1% из-за сезонного увеличения предложения со стороны Австралии и Аргентины.

Подорожание коснулось и мяса: индекс вырос до 112,6 пункта со 111,3 пункта в декабре. Цены на говядину достигли рекордного уровня, котировки свинины выросли незначительно, а цены на баранину и мясо птицы продолжили падать.

Стал дешевле и сахар: индекс цен на этот вид продукции в январе составил 112,8 пункта (снижение на 3,7 пункта, или на 3,1%). Показатель снижается второй месяц подряд, цены опустились до полугодового минимума. Это обусловлено прогнозами большого урожая и снижением цен на этанол в Бразилии, отмечает источник.
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