Январский рост цен на продовольствие в мире стал рекордным с 2011 года - ФАО
© Sputnik / Murad OrujovКорзина с покупками в супермаркете
© Sputnik / Murad Orujov
Подорожание коснулось, в основном, растительного масла и молочных продуктов, а также мяса.
КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Цены на продукты питания в январе 2022 года выросли до рекордного уровня с апреля 2011 года, мировой индекс цен на продовольственные товары в первом месяце года увеличился на 1,1% по сравнению с декабрем, до 135,7 пункта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Рост цен в большей мере коснулся растительного масла и молочных продуктов. Так, индекс цен на растительное масло вырос на 4,2% к декабрю, или на 7,4 пункта, до 185,9 пункта. Подорожало пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масло.
Индекс цен на молочную продукцию в январе вырос на 2,4%, или на 3,1 пункта, до 132,1 пункта. Рост отмечается пятый месяц подряд, информирует ФАО. Больше всего подорожали сухое и обычное молоко и сливочное масло.
Незначительно вырос в январе индекс цен на зерновые - на 0,1 пункта, до 140,6 пункта. Подорожала кукуруза: на 3,8%, рис подорожал на 3,1%.
Цены на пшеницу, в свою очередь, снизились на 3,1% из-за сезонного увеличения предложения со стороны Австралии и Аргентины.
Подорожание коснулось и мяса: индекс вырос до 112,6 пункта со 111,3 пункта в декабре. Цены на говядину достигли рекордного уровня, котировки свинины выросли незначительно, а цены на баранину и мясо птицы продолжили падать.
Стал дешевле и сахар: индекс цен на этот вид продукции в январе составил 112,8 пункта (снижение на 3,7 пункта, или на 3,1%). Показатель снижается второй месяц подряд, цены опустились до полугодового минимума. Это обусловлено прогнозами большого урожая и снижением цен на этанол в Бразилии, отмечает источник.
Подорожание коснулось и мяса: индекс вырос до 112,6 пункта со 111,3 пункта в декабре. Цены на говядину достигли рекордного уровня, котировки свинины выросли незначительно, а цены на баранину и мясо птицы продолжили падать.
Стал дешевле и сахар: индекс цен на этот вид продукции в январе составил 112,8 пункта (снижение на 3,7 пункта, или на 3,1%). Показатель снижается второй месяц подряд, цены опустились до полугодового минимума. Это обусловлено прогнозами большого урожая и снижением цен на этанол в Бразилии, отмечает источник.