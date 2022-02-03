https://ru.sputnik.md/20220203/yanvarskiy-rost-tsen-na-prodovolstvie-mire-stal-rekordnym-2011-goda-fao-48563131.html

Январский рост цен на продовольствие в мире стал рекордным с 2011 года - ФАО

Январский рост цен на продовольствие в мире стал рекордным с 2011 года - ФАО

Подорожание коснулось, в основном, растительного масла и молочных продуктов, а также мяса.

2022-02-03T22:00+0200

2022-02-03T22:00+0200

2022-02-03T22:00+0200

экономика

в мире

фао

рост цен

продовольствие

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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Цены на продукты питания в январе 2022 года выросли до рекордного уровня с апреля 2011 года, мировой индекс цен на продовольственные товары в первом месяце года увеличился на 1,1% по сравнению с декабрем, до 135,7 пункта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).Рост цен в большей мере коснулся растительного масла и молочных продуктов. Так, индекс цен на растительное масло вырос на 4,2% к декабрю, или на 7,4 пункта, до 185,9 пункта. Подорожало пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масло.Индекс цен на молочную продукцию в январе вырос на 2,4%, или на 3,1 пункта, до 132,1 пункта. Рост отмечается пятый месяц подряд, информирует ФАО. Больше всего подорожали сухое и обычное молоко и сливочное масло.Незначительно вырос в январе индекс цен на зерновые - на 0,1 пункта, до 140,6 пункта. Подорожала кукуруза: на 3,8%, рис подорожал на 3,1%. Цены на пшеницу, в свою очередь, снизились на 3,1% из-за сезонного увеличения предложения со стороны Австралии и Аргентины.Подорожание коснулось и мяса: индекс вырос до 112,6 пункта со 111,3 пункта в декабре. Цены на говядину достигли рекордного уровня, котировки свинины выросли незначительно, а цены на баранину и мясо птицы продолжили падать.Стал дешевле и сахар: индекс цен на этот вид продукции в январе составил 112,8 пункта (снижение на 3,7 пункта, или на 3,1%). Показатель снижается второй месяц подряд, цены опустились до полугодового минимума. Это обусловлено прогнозами большого урожая и снижением цен на этанол в Бразилии, отмечает источник.

https://ru.sputnik.md/20220202/rost-tsen-khleb-moldova-raschet-48521310.html

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в мире, фао, рост цен, продовольствие