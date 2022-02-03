https://ru.sputnik.md/20220203/zakonodatelstvo-elektroenergia-soglasovali-es-48561843.html

Законодательство об электроэнергии в Молдове согласовали с правилами ЕС

Законодательство об электроэнергии в Молдове согласовали с правилами ЕС

Законопроект предусматривает некоторые изменения в механизм закупки и поставки электроэнергии.

2022-02-03T15:56+0200

2022-02-03T15:56+0200

2022-02-03T16:10+0200

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электричество

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. В Закон об электроэнергии внесены поправки с целью гармонизации национального законодательства с нормами Европейского союза. В поддержку соответствующего законопроекта во втором чтении проголосовало 58 депутатов парламента Молдовы. Основной целью изменений является введение механизма обеспечения закупки электроэнергии не менее чем из двух источников как меры по повышению надежности электроснабжения.Одобренный законопроект дополняет полномочия Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Кроме того, он предусматривает обеспечение независимости оператора передачи электроэнергии. Также принятые поправки устанавливают требования к назначению независимого системного оператора, порядка его назначения, основных задач и обязанностей. При этом изменятся требования к поставке электроэнергии универсальным поставщиком услуг и гарантирующим поставщиком и обязательства участников рынка электроэнергии.

https://ru.sputnik.md/20220128/moldova-povysili-tarif-elektroenergiyu-energocom-48406292.html

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