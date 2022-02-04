https://ru.sputnik.md/20220204/assotsiatsiya-patronatov-transportatorul-podderzhit-protest-perevozchikov-48581388.html

Ассоциация патронатов Transportatorul поддержит протест перевозчиков

Ассоциация патронатов Transportatorul поддержит протест перевозчиков

Ассоциация патронатов Transportatorul поддержит забастовку перевозчиков, которые не выйдут на маршруты 7-9 февраля.

2022-02-04T10:11+0200

2022-02-04T10:11+0200

2022-02-04T10:49+0200

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В Ассоциации патронатов Transportatorul объявили о поддержке протеста Ассоциации автоперевозчиков (APOTA), который пройдет с 7 по 9 февраля. Как отметили в Transportatorul, данный протест пройдет из-за невозможности работы пассажирского транспорта в нынешних условиях, а также негативных последствий увеличения расходов из-за роста цен на топливо, роста налогов, увеличения страховых тарифов, увеличения затрат на техническое обслуживание и ремонт и другое.Вице-премьер Андрей Спыну – о протесте перевозчиков: они начали шантажировать страну>>>Как считают в ассоциации, Министерство инфраструктуры и регионального развития отказывается от сотрудничества с перевозчиками в поиске решений по снижению влияния роста цен в отрасли. "Министерство выбрало неправильную тактику по перекладыванию ответственности за транспортную политику на местные власти, пытаясь притянуть их к поддержке партии. Мэры понимают эту уловку, которая приведет к прямым конфликтам с жителями, и категорически отвергают провокационные, но нереализуемые идеи министерства", - сообщили в ассоциации. По мнению представителей ассоциации, у министерства было достаточно времени на решение проблемы, но власти не хотят повышать тарифы из-за возможных политических рисков. Как считают патронаты, для снижения влияния повышения цен и тарифов у министерства есть несколько инструментов и решений: Так, в Transportatorul требуют: В заключение в ассоциации принесли извинения пассажирам, которые испытают неудобства из-за протеста. При этом в Transportatorul подчеркнули, что ответственно за эти протесты лишь министерство, которое не предлагает решений проблемы.

https://ru.sputnik.md/20220202/transportniki-nazvali-daty-protesta-kogda-oni-ne-budut-rabotat-48511632.html

https://ru.sputnik.md/20220129/moldova-otmena-passazhirskie-reysy-rost-tarif-48420141.html

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в молдове, молдова, протест, перевозчики, транспортники