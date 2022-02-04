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https://ru.sputnik.md/20220204/assotsiatsiya-patronatov-transportatorul-podderzhit-protest-perevozchikov-48581388.html
Ассоциация патронатов Transportatorul поддержит протест перевозчиков
Ассоциация патронатов Transportatorul поддержит протест перевозчиков
Ассоциация патронатов Transportatorul поддержит забастовку перевозчиков, которые не выйдут на маршруты 7-9 февраля.
2022-02-04T10:11+0200
2022-02-04T10:49+0200
в молдове
общество
молдова
протест
перевозчики
транспортники
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В Ассоциации патронатов Transportatorul объявили о поддержке протеста Ассоциации автоперевозчиков (APOTA), который пройдет с 7 по 9 февраля. Как отметили в Transportatorul, данный протест пройдет из-за невозможности работы пассажирского транспорта в нынешних условиях, а также негативных последствий увеличения расходов из-за роста цен на топливо, роста налогов, увеличения страховых тарифов, увеличения затрат на техническое обслуживание и ремонт и другое.Вице-премьер Андрей Спыну – о протесте перевозчиков: они начали шантажировать страну&gt;&gt;&gt;Как считают в ассоциации, Министерство инфраструктуры и регионального развития отказывается от сотрудничества с перевозчиками в поиске решений по снижению влияния роста цен в отрасли. "Министерство выбрало неправильную тактику по перекладыванию ответственности за транспортную политику на местные власти, пытаясь притянуть их к поддержке партии. Мэры понимают эту уловку, которая приведет к прямым конфликтам с жителями, и категорически отвергают провокационные, но нереализуемые идеи министерства", - сообщили в ассоциации. По мнению представителей ассоциации, у министерства было достаточно времени на решение проблемы, но власти не хотят повышать тарифы из-за возможных политических рисков. Как считают патронаты, для снижения влияния повышения цен и тарифов у министерства есть несколько инструментов и решений: Так, в Transportatorul требуют: В заключение в ассоциации принесли извинения пассажирам, которые испытают неудобства из-за протеста. При этом в Transportatorul подчеркнули, что ответственно за эти протесты лишь министерство, которое не предлагает решений проблемы.
https://ru.sputnik.md/20220202/transportniki-nazvali-daty-protesta-kogda-oni-ne-budut-rabotat-48511632.html
https://ru.sputnik.md/20220129/moldova-otmena-passazhirskie-reysy-rost-tarif-48420141.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, протест, перевозчики, транспортники

Ассоциация патронатов Transportatorul поддержит протест перевозчиков

10:11 04.02.2022 (обновлено: 10:49 04.02.2022)
© Sputnik / Anatolii KiriakПротест автоперевозчиков в Кишиневе
Протест автоперевозчиков в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Патронаты озвучили свои варианты решения проблемы.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В Ассоциации патронатов Transportatorul объявили о поддержке протеста Ассоциации автоперевозчиков (APOTA), который пройдет с 7 по 9 февраля.
Как отметили в Transportatorul, данный протест пройдет из-за невозможности работы пассажирского транспорта в нынешних условиях, а также негативных последствий увеличения расходов из-за роста цен на топливо, роста налогов, увеличения страховых тарифов, увеличения затрат на техническое обслуживание и ремонт и другое.
Вице-премьер Андрей Спыну – о протесте перевозчиков: они начали шантажировать страну>>>
Как считают в ассоциации, Министерство инфраструктуры и регионального развития отказывается от сотрудничества с перевозчиками в поиске решений по снижению влияния роста цен в отрасли.
"Министерство выбрало неправильную тактику по перекладыванию ответственности за транспортную политику на местные власти, пытаясь притянуть их к поддержке партии. Мэры понимают эту уловку, которая приведет к прямым конфликтам с жителями, и категорически отвергают провокационные, но нереализуемые идеи министерства", - сообщили в ассоциации.
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По мнению представителей ассоциации, у министерства было достаточно времени на решение проблемы, но власти не хотят повышать тарифы из-за возможных политических рисков.
Как считают патронаты, для снижения влияния повышения цен и тарифов у министерства есть несколько инструментов и решений:
модель НДС (следует отметить, что аргумент вроде некоторых запретов со стороны МВФ и Всемирного банка не принимаются, поскольку все зависит от силы убеждения переговорщиков);
сокращение других существенных затрат;
румынская модель акцизных сборов;
модель субсидирования в сельском хозяйстве.
Так, в Transportatorul требуют:
выдавать дизельное топливо из госрезерва для перевозчиков на регулярных маршрутах, чтобы компенсировать рост цен.
создания комиссии под руководством премьера с участием министра экономики и представителей парламентской комиссии по экономике и бюджету, а также представителей МВФ и ВБ, блокирующих инициативы правительства по поддержке бизнес-среды, чтобы разработать в течение 14 дней необходимые меры.
В заключение в ассоциации принесли извинения пассажирам, которые испытают неудобства из-за протеста. При этом в Transportatorul подчеркнули, что ответственно за эти протесты лишь министерство, которое не предлагает решений проблемы.
Протест автоперевозчиков в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 29.01.2022
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