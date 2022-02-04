https://ru.sputnik.md/20220204/covid-19-moldova-48579270.html
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Молдове лабораторным путем 3 февраля подтверждены 5 212 новых случая инфицирования COVID-19
2022-02-04T09:29+0200
2022-02-04T09:29+0200
2022-02-04T09:51+0200
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минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем 3 февраля подтверждены 5212 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.В том числе зарегистрировано 25 случаев "импорта" инфекции: по восемь – из Украины и Румынии, четыре – из России, по два - из Франции и Италии, один - из Германии. За минувшие сутки проведено 17 234 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 460 307.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 315 случаев инфицирования: 77 – у врачей, 140 – у медсестер, 98 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3146 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 183 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 29 человек).В то же время за сутки выздоровели 4818 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 397 813.Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 734.
https://ru.sputnik.md/20220203/kolichestvo-zarazheniy-covid-moldova-48560304.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, минздрав, статистика
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
09:29 04.02.2022 (обновлено: 09:51 04.02.2022) Подписаться на
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем 3 февраля подтверждены 5212 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
В том числе зарегистрировано 25 случаев "импорта" инфекции: по восемь – из Украины и Румынии, четыре – из России, по два - из Франции и Италии, один - из Германии.
За минувшие сутки проведено 17 234 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 460 307.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 315 случаев инфицирования: 77 – у врачей, 140 – у медсестер, 98 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 3146 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 183 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 29 человек).
В то же время за сутки выздоровели 4818 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 397 813.
Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 734.