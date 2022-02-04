https://ru.sputnik.md/20220204/covid-19-moldova-48579270.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Молдове лабораторным путем 3 февраля подтверждены 5 212 новых случая инфицирования COVID-19

2022-02-04T09:29+0200

2022-02-04T09:29+0200

2022-02-04T09:51+0200

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КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем 3 февраля подтверждены 5212 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.В том числе зарегистрировано 25 случаев "импорта" инфекции: по восемь – из Украины и Румынии, четыре – из России, по два - из Франции и Италии, один - из Германии. За минувшие сутки проведено 17 234 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 460 307.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 315 случаев инфицирования: 77 – у врачей, 140 – у медсестер, 98 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3146 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 183 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 29 человек).В то же время за сутки выздоровели 4818 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 397 813.Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 734.

https://ru.sputnik.md/20220203/kolichestvo-zarazheniy-covid-moldova-48560304.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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