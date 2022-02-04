https://ru.sputnik.md/20220204/covid-19-pridnestrove-poslableniya-po-nalogam-48590732.html

COVID-19 в Приднестровье: кому сделают послабления по налогам

COVID-19 в Приднестровье: кому сделают послабления по налогам

В Приднестровье были введены жесткие ограничения, в следствие чего бизнес понес убытки.

2022-02-04T12:46+0200

2022-02-04T12:46+0200

2022-02-04T14:58+0200

коронавирус

в молдове

молдова

вадим красносельский

придестровье

налоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/02/34608922_0:431:2730:1967_1920x0_80_0_0_40110f9b14d47053545eb4396006d1e7.jpg

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В Приднестровье местная администрация может пересчитать предпринимателям некоторые налоговые выплаты на период простоя из-за COVID-ограничений. Об этом сообщил в Telegram-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский. По его словам, введение карантинных ограничений сказывается на экономической деятельности. В связи с этим в регионе обсудили предполагаемые меры поддержки бизнеса и населения. Он уточнил, что за основу будет взят комплекс мер, прописанный в законе о господдержке и действовавший в предыдущие пандемийные годы.В заключение Красносельский подчеркнул, что над разработкой соответствующего документа уже работают.

https://ru.sputnik.md/20220203/pridnestrove-nakryla-volna-covid-19-48549945.html

молдова

придестровье

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, вадим красносельский, придестровье, налоги