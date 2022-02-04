https://ru.sputnik.md/20220204/covid-19-pridnestrove-poslableniya-po-nalogam-48590732.html
COVID-19 в Приднестровье: кому сделают послабления по налогам
COVID-19 в Приднестровье: кому сделают послабления по налогам
В Приднестровье были введены жесткие ограничения, в следствие чего бизнес понес убытки.
2022-02-04T12:46+0200
2022-02-04T12:46+0200
2022-02-04T14:58+0200
коронавирус
в молдове
молдова
вадим красносельский
придестровье
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/02/34608922_0:431:2730:1967_1920x0_80_0_0_40110f9b14d47053545eb4396006d1e7.jpg
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В Приднестровье местная администрация может пересчитать предпринимателям некоторые налоговые выплаты на период простоя из-за COVID-ограничений. Об этом сообщил в Telegram-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский. По его словам, введение карантинных ограничений сказывается на экономической деятельности. В связи с этим в регионе обсудили предполагаемые меры поддержки бизнеса и населения. Он уточнил, что за основу будет взят комплекс мер, прописанный в законе о господдержке и действовавший в предыдущие пандемийные годы.В заключение Красносельский подчеркнул, что над разработкой соответствующего документа уже работают.
https://ru.sputnik.md/20220203/pridnestrove-nakryla-volna-covid-19-48549945.html
молдова
придестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/02/34608922_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f0ddfd3ecc46bb7c6ec364955997450c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, вадим красносельский, придестровье, налоги
COVID-19 в Приднестровье: кому сделают послабления по налогам
12:46 04.02.2022 (обновлено: 14:58 04.02.2022) Подписаться на
В Приднестровье наблюдается высокая заболеваемость COVID-19, из-за чего были введены жесткие ограничения.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В Приднестровье местная администрация может пересчитать предпринимателям некоторые налоговые выплаты на период простоя из-за COVID-ограничений. Об этом сообщил в Telegram-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
По его словам, введение карантинных ограничений сказывается на экономической деятельности. В связи с этим в регионе обсудили предполагаемые меры поддержки бизнеса и населения.
Речь идет о перерасчетах налоговых выплат на период вынужденного простоя, компенсациях и возмещении потерь, освобождении арендаторов государственного и муниципального имущества от внесения арендной платы и другое.
Вадим Красносельский
Лидер Приднестровья
Он уточнил, что за основу будет взят комплекс мер, прописанный в законе о господдержке и действовавший в предыдущие пандемийные годы.
В заключение Красносельский подчеркнул, что над разработкой соответствующего документа уже работают.