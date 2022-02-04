https://ru.sputnik.md/20220204/diaspora-podderzhivaet-ekonomiku-strany-na-plavu-48559980.html

Киркэ: как молдавская диаспора поддерживает экономику страны на плаву

Киркэ: как молдавская диаспора поддерживает экономику страны на плаву

Эксперт объяснил, как финансовые перечисления граждан Молдовы, работающих за границей, не дают экономике окончательно обрушиться

2022-02-04T09:00+0200

2022-02-04T09:00+0200

2022-02-04T09:56+0200

радио

экономика

молдова

перечисления

диаспора

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Киркэ: как молдавская диаспора поддерживает экономику страны на плаву Киркэ: как молдавская диаспора поддерживает экономику страны на плаву

Сотни тысяч молдавских граждан давно трудятся за рубежом, но у многих в республике остались родственники, как правило, либо дети, либо престарелые родители, которым они постоянно помогают, поскольку на пенсию многие прожить не в состоянии. Феномен молдавской экономики, где нет крупных производств, а все сосредоточено на секторе услуг и потреблении, заключается в том, что обрушиться ей не дают перечисления валюты от мигрантов из-за границы. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Роман Киркэ.По словам эксперта, разница коммерческого баланса покрывается платежным за счет молдавских гастарбайтеров. Киркэ назвал эту ситуацию вынужденной, когда люди, не найдя достойных условий жизни на родине, нашли более оплачиваемые и стабильные места работы в России, в ряде стран Европейского союза."Там зарплата у них намного больше, хотя в социальном смысле они там более уязвимы, чем коренные жители. Это дает им необходимый заработок, а деньги они переводят для поддержания своих семей", - добавил Киркэ.Экономический эксперт объяснил такую ситуацию тем, что представители молдавской диаспоры перечисляют средства на постоянной основе, поскольку здесь их детям необходимо получать высшее или средне-специальное образование, а это на сегодняшний день - удовольствие не для бедных.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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экономика, молдова, перечисления, аудио, диаспора