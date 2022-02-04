https://ru.sputnik.md/20220204/diaspora-podderzhivaet-ekonomiku-strany-na-plavu-48559980.html
Киркэ: как молдавская диаспора поддерживает экономику страны на плаву
Киркэ: как молдавская диаспора поддерживает экономику страны на плаву
Эксперт объяснил, как финансовые перечисления граждан Молдовы, работающих за границей, не дают экономике окончательно обрушиться
2022-02-04T09:00+0200
2022-02-04T09:00+0200
2022-02-04T09:56+0200
радио
экономика
молдова
перечисления
диаспора
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/03/48560407_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f3ffa03e0028b3d197ef3145ca5fa31c.jpg
Киркэ: как молдавская диаспора поддерживает экономику страны на плаву
Киркэ: как молдавская диаспора поддерживает экономику страны на плаву
Сотни тысяч молдавских граждан давно трудятся за рубежом, но у многих в республике остались родственники, как правило, либо дети, либо престарелые родители, которым они постоянно помогают, поскольку на пенсию многие прожить не в состоянии. Феномен молдавской экономики, где нет крупных производств, а все сосредоточено на секторе услуг и потреблении, заключается в том, что обрушиться ей не дают перечисления валюты от мигрантов из-за границы. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Роман Киркэ.По словам эксперта, разница коммерческого баланса покрывается платежным за счет молдавских гастарбайтеров. Киркэ назвал эту ситуацию вынужденной, когда люди, не найдя достойных условий жизни на родине, нашли более оплачиваемые и стабильные места работы в России, в ряде стран Европейского союза."Там зарплата у них намного больше, хотя в социальном смысле они там более уязвимы, чем коренные жители. Это дает им необходимый заработок, а деньги они переводят для поддержания своих семей", - добавил Киркэ.Экономический эксперт объяснил такую ситуацию тем, что представители молдавской диаспоры перечисляют средства на постоянной основе, поскольку здесь их детям необходимо получать высшее или средне-специальное образование, а это на сегодняшний день - удовольствие не для бедных.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/03/48560407_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d0317bc9a3d526de9d3a7f67bd70b042.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
экономика, молдова, перечисления, аудио, диаспора
Киркэ: как молдавская диаспора поддерживает экономику страны на плаву
09:00 04.02.2022 (обновлено: 09:56 04.02.2022) Подписаться на
Эксперт объяснил, как финансовые перечисления граждан Молдовы, работающих за границей, не дают экономике республики окончательно обрушиться.
Сотни тысяч молдавских граждан давно трудятся за рубежом, но у многих в республике остались родственники, как правило, либо дети, либо престарелые родители, которым они постоянно помогают, поскольку на пенсию многие прожить не в состоянии.
Феномен молдавской экономики, где нет крупных производств, а все сосредоточено на секторе услуг и потреблении, заключается в том, что обрушиться ей не дают перечисления валюты от мигрантов из-за границы. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова
рассказал экономический эксперт Роман Киркэ.
"Да, за 2021 год Молдова пришла к историческому уровню импорта товаров из-за рубежа. Это 4 миллиарда долларов, экспорт - на значительно более низких позициях, где-то 52 процента. Разницу покрывают перечисления от молдавских трудовых мигрантов", - заявил собеседник.
По словам эксперта, разница коммерческого баланса покрывается платежным за счет молдавских гастарбайтеров. Киркэ назвал эту ситуацию вынужденной, когда люди, не найдя достойных условий жизни на родине, нашли более оплачиваемые и стабильные места работы в России, в ряде стран Европейского союза.
"Там зарплата у них намного больше, хотя в социальном смысле они там более уязвимы, чем коренные жители. Это дает им необходимый заработок, а деньги они переводят для поддержания своих семей", - добавил Киркэ.
Экономический эксперт объяснил такую ситуацию тем, что представители молдавской диаспоры перечисляют средства на постоянной основе, поскольку здесь их детям необходимо получать высшее или средне-специальное образование, а это на сегодняшний день - удовольствие не для бедных.