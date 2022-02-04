https://ru.sputnik.md/20220204/ekho-besporyadkov-v-kazakhstane-pod-strazhey-bolee-800-chelovek-48603388.html

Эхо беспорядков в Казахстане: под стражей - более 800 человек

Эхо беспорядков в Казахстане: под стражей - более 800 человек

После январских событий в Казахстане, когда стране потребовалась помощь сил ОДКБ, под стражей в рамках расследования уголовных дел остаются порядка 800 человек.

2022-02-04T22:00+0200

2022-02-04T22:00+0200

2022-02-04T22:00+0200

общество

в мире

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0d/47994698_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_c16662211908a56a1936e69403325f3c.jpg

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В рамках уголовных дел, расследуемых после январских беспорядков в Казахстане, под стражей с санкции судов находятся более 800 человек, сообщил заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры республики Елдос Килымжанов, его цитирует РИА Новости.По его словам, 113 из арестованных были ранее судимы за убийства, кражи, грабежи и разбои, есть среди них и приверженцы радикальных религиозных течений."К 91 лицу применены меры пресечения, не связанные со строгой изоляцией от общества", - добавил представитель прокуратуры.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ru.sputnik.md/20220115/obschie-dlya-postsovetskikh-stran-lukashenko-nazval-ugrozy-s-kotorymi-stolknulsya-kazakhstan-48045346.html

казахстан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, казахстан