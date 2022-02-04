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Эхо беспорядков в Казахстане: под стражей - более 800 человек
Эхо беспорядков в Казахстане: под стражей - более 800 человек
После январских событий в Казахстане, когда стране потребовалась помощь сил ОДКБ, под стражей в рамках расследования уголовных дел остаются порядка 800 человек.
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В рамках уголовных дел, расследуемых после январских беспорядков в Казахстане, под стражей с санкции судов находятся более 800 человек, сообщил заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры республики Елдос Килымжанов, его цитирует РИА Новости.По его словам, 113 из арестованных были ранее судимы за убийства, кражи, грабежи и разбои, есть среди них и приверженцы радикальных религиозных течений."К 91 лицу применены меры пресечения, не связанные со строгой изоляцией от общества", - добавил представитель прокуратуры.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ru.sputnik.md/20220115/obschie-dlya-postsovetskikh-stran-lukashenko-nazval-ugrozy-s-kotorymi-stolknulsya-kazakhstan-48045346.html
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в мире, казахстан

Эхо беспорядков в Казахстане: под стражей - более 800 человек

22:00 04.02.2022
© Sputnik / Vasily Krestyaninov / Перейти в фотобанкРабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Vasily Krestyaninov
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После январских событий в Казахстане, когда стране потребовалась помощь сил ОДКБ, под стражей в рамках расследования уголовных дел остаются порядка 800 человек.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В рамках уголовных дел, расследуемых после январских беспорядков в Казахстане, под стражей с санкции судов находятся более 800 человек, сообщил заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры республики Елдос Килымжанов, его цитирует РИА Новости.
"По состоянию на 4 февраля в производстве следственно-оперативных групп находится 2 750 уголовных дел. По этим делам 802 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей", - сказал Килымжанов на брифинге в пятницу.
По его словам, 113 из арестованных были ранее судимы за убийства, кражи, грабежи и разбои, есть среди них и приверженцы радикальных религиозных течений.
"К 91 лицу применены меры пресечения, не связанные со строгой изоляцией от общества", - добавил представитель прокуратуры.
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15 января, 15:03
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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