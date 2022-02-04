https://ru.sputnik.md/20220204/eks-deputat-syrbu-pomeschen-pod-arest-48609118.html
Экс-депутат Сырбу помещен под арест
Экс-депутат Сырбу помещен под арест
Следующие несколько дней Серджиу Сырбу проведет в изоляторе.
2022-02-04T17:21+0200
2022-02-04T17:21+0200
2022-02-04T18:50+0200
в молдове
молдова
серджиу сырбу
арест
общество
депутаты
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Экс-депутата парламента Молдовы Серджиу Сырбу поместили под арест на 30 дней, решение приняли в пятницу в кишиневском суде сектора Чеканы.Ранее в пятницу под арест поместили остальных задержанных экс-депутатов. Виолетта Иванова получила также 20 дней, а Анатолий Загородный, Владимир Витюк и Артур Решетников - по 30 дней.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.
https://ru.sputnik.md/20220204/sirbu-sude-gotov-sest-tyurmu-no-ot-imuschestva-ne-otkazhus-48598414.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, серджиу сырбу, арест, депутаты
Экс-депутат Сырбу помещен под арест
17:21 04.02.2022 (обновлено: 18:50 04.02.2022) Подписаться на
Следующие несколько дней Серджиу Сырбу проведет в изоляторе.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Экс-депутата парламента Молдовы Серджиу Сырбу поместили под арест на 30 дней, решение приняли в пятницу в кишиневском суде сектора Чеканы.
"Расследование продолжается. Будем стараться информировать общественность", - заявил прокурор Михай Иванов.
Ранее в пятницу под арест поместили остальных задержанных экс-депутатов. Виолетта Иванова получила также 20 дней, а Анатолий Загородный, Владимир Витюк и Артур Решетников - по 30 дней.
Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.
Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.