https://ru.sputnik.md/20220204/eks-deputat-syrbu-pomeschen-pod-arest-48609118.html

Экс-депутат Сырбу помещен под арест

Экс-депутат Сырбу помещен под арест

Следующие несколько дней Серджиу Сырбу проведет в изоляторе.

2022-02-04T17:21+0200

2022-02-04T17:21+0200

2022-02-04T18:50+0200

в молдове

молдова

серджиу сырбу

арест

общество

депутаты

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Экс-депутата парламента Молдовы Серджиу Сырбу поместили под арест на 30 дней, решение приняли в пятницу в кишиневском суде сектора Чеканы.Ранее в пятницу под арест поместили остальных задержанных экс-депутатов. Виолетта Иванова получила также 20 дней, а Анатолий Загородный, Владимир Витюк и Артур Решетников - по 30 дней.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.

https://ru.sputnik.md/20220204/sirbu-sude-gotov-sest-tyurmu-no-ot-imuschestva-ne-otkazhus-48598414.html

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в молдове, молдова, серджиу сырбу, арест, депутаты