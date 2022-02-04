Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220204/eks-deputat-syrbu-pomeschen-pod-arest-48609118.html
Экс-депутат Сырбу помещен под арест
Экс-депутат Сырбу помещен под арест
Следующие несколько дней Серджиу Сырбу проведет в изоляторе.
2022-02-04T17:21+0200
2022-02-04T18:50+0200
в молдове
молдова
серджиу сырбу
арест
общество
депутаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/04/48614115_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_eb2719fa78e60e81e00e8d8caa4cf2ad.jpg
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Экс-депутата парламента Молдовы Серджиу Сырбу поместили под арест на 30 дней, решение приняли в пятницу в кишиневском суде сектора Чеканы.Ранее в пятницу под арест поместили остальных задержанных экс-депутатов. Виолетта Иванова получила также 20 дней, а Анатолий Загородный, Владимир Витюк и Артур Решетников - по 30 дней.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.
https://ru.sputnik.md/20220204/sirbu-sude-gotov-sest-tyurmu-no-ot-imuschestva-ne-otkazhus-48598414.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/04/48614115_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_5de22c1e48037b3c777b793a99702483.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, серджиу сырбу, арест, депутаты

Экс-депутат Сырбу помещен под арест

17:21 04.02.2022 (обновлено: 18:50 04.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausSergiu Sîrbu
Sergiu Sîrbu - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Следующие несколько дней Серджиу Сырбу проведет в изоляторе.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Экс-депутата парламента Молдовы Серджиу Сырбу поместили под арест на 30 дней, решение приняли в пятницу в кишиневском суде сектора Чеканы.
"Расследование продолжается. Будем стараться информировать общественность", - заявил прокурор Михай Иванов.
Ранее в пятницу под арест поместили остальных задержанных экс-депутатов. Виолетта Иванова получила также 20 дней, а Анатолий Загородный, Владимир Витюк и Артур Решетников - по 30 дней.
Сергей Сырбу - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
Общество
Сырбу в суде: готов сесть в тюрьму, но от имущества не откажусь - видео
14:49
Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.
Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский