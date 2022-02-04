https://ru.sputnik.md/20220204/eks-deputata-reshetnikova-pomestili-pod-arest-48608778.html

Экс-депутата Решетникова поместили под арест

Экс-депутата Решетникова поместили под арест

Артура Решетникова отправили под арест по делу о незаконном обогащении. 04.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-04T17:19+0200

2022-02-04T17:19+0200

2022-02-04T18:51+0200

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Экс-депутата Артура Решетникова поместили под арест на 30 дней, решение приняли в пятницу в кишиневском суде сектора Чеканы. Как рассказал журналистам адвокат Решетникова, это решение будет опротестовано. По его словам, у обвинителей почти нет доказательств вины его подзащитного. "Все обвинение основано на операционном отчете. То есть на документе, который не может считаться доказательством", - добавил юрист. Ранее под арест поместили остальных задержанных экс-депутатов. Виолетта Иванова и Серджиу Сырбу получили по 20 дней, а Анатолий Загородный и Владимир Витюк по 30 дней ареста. Напомним, в четверг Решетников объявил, что продолжит начатую накануне голодовку. "Я объявил голодовку и буду ее продолжать, пока Молдова не станет правовым государством", — заявил Решетников журналистам.Он считает, что его задержание — это "преследование за политические убеждения" и его действия во время пребывания на посту депутата парламента. Политик также заявил, что приказ о начале санкций в его отношении отдала президент Майя Санду.Позднее президент ответила на это обвинение."Я не давала и не даю указаний представителям юстиции. Что я делаю, так это поддерживаю реформы, чтобы навести порядок в юстиции, чтобы мы понимали, что все происходящее там соответствует закону", - уточнила она.Напомним, по итогам обысков в среду из 13 экс-депутатов на 72 часа было задержано пятеро.Как ранее сообщалось, речь идет об Артуре Решетникове, Серджиу Сырбу, экс-главе фракции Партии коммунистов Виолетте Ивановой, Анатолие Загородном и бывшем вице-спикере Владимире Витюке.Всем им предъявили обвинение, прокуроры потребовали продления ареста на 30 дней.На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.

https://ru.sputnik.md/20220204/zaderzhannyy-eks-deputat-sozhaleyu-chto-golosoval-za-sandu-48589022.html

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