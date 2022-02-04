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Экс-глава Минфина: каких сюрпризов ждать в Молдове в 2022 году

Экс-глава Минфина: каких сюрпризов ждать в Молдове в 2022 году

Дурлештяну рассказала, к чему готовиться жителям Молдовы весной, и есть ли предпосылки для снижения тарифов на газ.

2022-02-04T22:05+0200

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Обсудили с бывшим министром финансов Молдовы, председателем партии "Закон и справедливость" Марианной Дурлештяну, какие ошибки допустили власти республики в переговорах с "Газпромом" и может ли снизиться тариф на природный газ для жителей страны к весне. Дурлештяну ответила на вопрос, почему в Молдове растут цены на бензин и дизтопливо, и как ситуация на рынке нефтепродуктов скажется на сельскохозяйственном секторе. Экс-глава Минфина прокомментировала бюджет на 2022 год, а также кадровый голод в госструктуах и то, почему там много вакантных мест.С учетом многочисленных проблем, с которыми сталкиваются власти республики, у правительства, как считает Дурлештяну, нет конкретного плана работы. По ее мнению, их действия в решении тех или иных вопросов - хаотичны."Сегодня есть проблема, мы – пожарные и потушим, а как потушим - уже посмотрим", – сказала собеседница.По ее мнению, 2022 год окажется тяжелее, чем 2021-й из-за высокой инфляции, которую в краткосрочном периоде невозможно будет снизить. "Это будет минимум на два года", – отметила Дурлештяну.

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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