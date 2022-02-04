https://ru.sputnik.md/20220204/genprokuratura-prokurory-ne-uchastvovali-skandalnoy-vecherinke-klube-48614988.html

Генпрокуратура: прокуроры не участвовали в скандальной вечеринке в ночном клубе

Генпрокуратура: прокуроры не участвовали в скандальной вечеринке в ночном клубе

Проверка прокуратуры не выявила присутствия сотрудников ведомства в скандально известном ночном клубе.

2022-02-04T19:00+0200

2022-02-04T19:00+0200

2022-02-04T19:04+0200

прокуратура

вечеринка

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Среди посетителей скандально известной вечеринки в одном из ночных клубов Кишинева не выявлено сотрудников Генеральной прокуратуры (ГП). Об этом по результатам проверки сообщили в ведомстве в пятницу.Прокуроры проверили достоверность информации о возможном участии некоторых сотрудников ГП в мероприятии, которое прошло с 29 по 30 января 2022 года по случаю профессионального дня прокурора и проводилось вопреки санитарным ограничениям, принятым Национальной чрезвычайной комиссией здравоохранения.“В ходе проверки был изучен список лиц, находившихся в соответствующем помещении, изъятый ​​из уголовного дела по факту незаконного лишения свободы, а также списки и информация Генерального инспектората полиции. Списки были сопоставлены с данными о штате прокуратуры”, - говорится в сообщении ГП.В связи с этим прокуратура приняла решение проинформировать общественность о том, что среди посетителей той скандальной вечеринки сотрудников ГП выявлено не было.Вечеринка прокуроровНапомним, ранее в прессе появилась информация, что в ночь на 30 января в одном из ночных клубов в Кишиневе прошла маcштабная вечеринка. По данным СМИ, на ней присутствовало более 400 человек, многие из них – служители Фемиды и сотрудники силовых ведомств.После начала вечеринки начался рейд для проверки соблюдения эпидемиологических мер. В этот момент заведение закрыли изнутри, выключили музыку и свет, чтобы создать видимость, что заведение не работает.Переговоры между полицией и администрацией клуба длились несколько часов, все это время участники вечеринки были заперты в заведении. Некоторые из них позвонили в службу спасения и сообщили, что их удерживают насильно и они задыхаются, поскольку системы вентиляции также были отключены.Позднее глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов подтвердил на брифинге, что в одном из ночных клубов столицы было заперто более 100 человек.

https://ru.sputnik.md/20220201/rassledovanie-vecherinka-prokurorov-48480780.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прокуратура, вечеринка, в молдове