https://ru.sputnik.md/20220204/genprokuratura-prokurory-ne-uchastvovali-skandalnoy-vecherinke-klube-48614988.html
Генпрокуратура: прокуроры не участвовали в скандальной вечеринке в ночном клубе
Генпрокуратура: прокуроры не участвовали в скандальной вечеринке в ночном клубе
Проверка прокуратуры не выявила присутствия сотрудников ведомства в скандально известном ночном клубе.
2022-02-04T19:00+0200
2022-02-04T19:00+0200
2022-02-04T19:04+0200
прокуратура
вечеринка
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Среди посетителей скандально известной вечеринки в одном из ночных клубов Кишинева не выявлено сотрудников Генеральной прокуратуры (ГП). Об этом по результатам проверки сообщили в ведомстве в пятницу.Прокуроры проверили достоверность информации о возможном участии некоторых сотрудников ГП в мероприятии, которое прошло с 29 по 30 января 2022 года по случаю профессионального дня прокурора и проводилось вопреки санитарным ограничениям, принятым Национальной чрезвычайной комиссией здравоохранения.“В ходе проверки был изучен список лиц, находившихся в соответствующем помещении, изъятый из уголовного дела по факту незаконного лишения свободы, а также списки и информация Генерального инспектората полиции. Списки были сопоставлены с данными о штате прокуратуры”, - говорится в сообщении ГП.В связи с этим прокуратура приняла решение проинформировать общественность о том, что среди посетителей той скандальной вечеринки сотрудников ГП выявлено не было.Вечеринка прокуроровНапомним, ранее в прессе появилась информация, что в ночь на 30 января в одном из ночных клубов в Кишиневе прошла маcштабная вечеринка. По данным СМИ, на ней присутствовало более 400 человек, многие из них – служители Фемиды и сотрудники силовых ведомств.После начала вечеринки начался рейд для проверки соблюдения эпидемиологических мер. В этот момент заведение закрыли изнутри, выключили музыку и свет, чтобы создать видимость, что заведение не работает.Переговоры между полицией и администрацией клуба длились несколько часов, все это время участники вечеринки были заперты в заведении. Некоторые из них позвонили в службу спасения и сообщили, что их удерживают насильно и они задыхаются, поскольку системы вентиляции также были отключены.Позднее глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов подтвердил на брифинге, что в одном из ночных клубов столицы было заперто более 100 человек.
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Евгений Чебан
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прокуратура, вечеринка, в молдове
Генпрокуратура: прокуроры не участвовали в скандальной вечеринке в ночном клубе
19:00 04.02.2022 (обновлено: 19:04 04.02.2022) Подписаться на
Проведенная прокуратурой проверка не выявила присутствия сотрудников ведомства в скандально известном ночном клубе.
КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Среди посетителей скандально известной вечеринки в одном из ночных клубов Кишинева не выявлено сотрудников Генеральной прокуратуры (ГП). Об этом по результатам проверки сообщили в ведомстве в пятницу.
Прокуроры проверили достоверность информации о возможном участии некоторых сотрудников ГП в мероприятии, которое прошло с 29 по 30 января 2022 года по случаю профессионального дня прокурора и проводилось вопреки санитарным ограничениям, принятым Национальной чрезвычайной комиссией здравоохранения.
“В ходе проверки был изучен список лиц, находившихся в соответствующем помещении, изъятый из уголовного дела по факту незаконного лишения свободы, а также списки и информация Генерального инспектората полиции. Списки были сопоставлены с данными о штате прокуратуры”, - говорится в сообщении ГП.
В связи с этим прокуратура приняла решение проинформировать общественность о том, что среди посетителей той скандальной вечеринки сотрудников ГП выявлено не было.
Вечеринка прокуроров
Напомним, ранее в прессе появилась информация, что в ночь на 30 января в одном из ночных клубов в Кишиневе прошла маcштабная вечеринка. По данным СМИ, на ней присутствовало более 400 человек, многие из них – служители Фемиды и сотрудники силовых ведомств.
После начала вечеринки начался рейд для проверки соблюдения эпидемиологических мер. В этот момент заведение закрыли изнутри, выключили музыку и свет, чтобы создать видимость, что заведение не работает.
Переговоры между полицией и администрацией клуба длились несколько часов, все это время участники вечеринки были заперты в заведении. Некоторые из них позвонили в службу спасения и сообщили, что их удерживают насильно и они задыхаются, поскольку системы вентиляции также были отключены.
Позднее глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов подтвердил на брифинге, что в одном из ночных клубов столицы было заперто более 100 человек.