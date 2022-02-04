https://ru.sputnik.md/20220204/kabmin-ukrainy-obnovil-pravila-vezda-v-stranu-48615715.html
Кабмин Украины обновил правила въезда в страну
Кабмин Украины обновил правила въезда в страну
Продолжают действовать строгие ограничения в отношении путешественников, пересекающих границу Украины
2022-02-04T20:32+0200
2022-02-04T20:32+0200
2022-02-04T20:32+0200
граница
украина
правила въезда
коронавирус
в мире
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КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Украинское правительство обновило правила въезда в страну для иностранцев, сообщает посольство Молдовы в Киеве.Граждане Молдовы могут въезжать на территорию Украины, предъявив при пересечении государственной границы полис медицинского страхования (на английском языке), покрывающий расходы на возможное лечение от COVID-19. Также необходимо предъявить один из следующих документов (выданный или переведенный на английский язык, с мокрой печатью):Полис медицинского страхования можно оформить в украинской страховой компании или в иностранной страховой компании, которая имеет представительство на Украине или онлайн, на официальном сайте. Граждане Республики Молдова, не имеющие сертификата о прививках, должны предъявить в пунктах пересечения границы с Украиной полис медицинского страхования, действительный на срок не менее 14 дней (на английском языке), покрывающий расходы на возможное лечение от COVID-19 и один из следующих сертификатов:Эти документы не требуются для детей до 12 лет, для них обязателен только полис медицинского страхования.При пересечении границы с Украиной граждане Молдовы обязаны установить на свой мобильный телефон приложение украинской электронной службы "Вдома" и самоизолироваться сроком на 10 дней, не позже чем через 72 часа после пересечения границы.Чтобы избежать самоизоляции, необходимо в течение 72 часов после пересечения границы сдать один из двух перечисленных тестов (ПЦР или антиген) с отрицательным результатом. ️Со списком лабораторий Украины, уполномоченных передавать результаты анализов в приложение "Вдома", можно ознакомиться на сайте Минздрава Украины.
https://ru.sputnik.md/20220201/irland-izmenili-pravila-vezda-dlya-inostrantsev-48496788.html
https://ru.sputnik.md/20220126/es-pravila-vezda-dlya-turistov-48324410.html
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Александр Исаев
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
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граница, украина, правила въезда, в мире
Кабмин Украины обновил правила въезда в страну
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Продолжают действовать строгие ограничения в отношении путешественников, не имеющих сертификата о вакцинации.
КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Украинское правительство обновило правила въезда в страну для иностранцев, сообщает посольство Молдовы в Киеве.
Граждане Молдовы могут въезжать на территорию Украины, предъявив при пересечении государственной границы полис медицинского страхования (на английском языке), покрывающий расходы на возможное лечение от COVID-19. Также необходимо предъявить один из следующих документов (выданный или переведенный на английский язык, с мокрой печатью):
свидетельство о вакцинации, выданное медицинскими органами Республики Молдова, подтверждающее вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин против COVID-19, признанных ВОЗ, или
отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста (антиген) на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до въезда на Украину.
Полис медицинского страхования можно оформить в украинской страховой компании или в иностранной страховой компании, которая имеет представительство на Украине или онлайн, на официальном сайте
.
Граждане Республики Молдова, не имеющие сертификата о прививках, должны предъявить в пунктах пересечения границы с Украиной полис медицинского страхования, действительный на срок не менее 14 дней (на английском языке), покрывающий расходы на возможное лечение от COVID-19 и один из следующих сертификатов:
отрицательный результат тестирования на COVID-19 (методом ПЦР), проведенного за 72 часа до въезда на территорию Украины, или
отрицательный результат экспресс-теста (антигена) на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (RAT), выполненного за 72 часа до въезда на территорию Украины.
Эти документы не требуются для детей до 12 лет, для них обязателен только полис медицинского страхования.
При пересечении границы с Украиной граждане Молдовы обязаны установить на свой мобильный телефон приложение украинской электронной службы "Вдома" и самоизолироваться сроком на 10 дней, не позже чем через 72 часа после пересечения границы.
Чтобы избежать самоизоляции, необходимо в течение 72 часов после пересечения границы сдать один из двух перечисленных тестов (ПЦР или антиген) с отрицательным результатом. ️Со списком лабораторий Украины, уполномоченных передавать результаты анализов в приложение "Вдома", можно ознакомиться на сайте Минздрава Украины.