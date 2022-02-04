https://ru.sputnik.md/20220204/kabmin-ukrainy-obnovil-pravila-vezda-v-stranu-48615715.html

Кабмин Украины обновил правила въезда в страну

Кабмин Украины обновил правила въезда в страну

Продолжают действовать строгие ограничения в отношении путешественников, пересекающих границу Украины

2022-02-04T20:32+0200

2022-02-04T20:32+0200

2022-02-04T20:32+0200

граница

украина

правила въезда

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Украинское правительство обновило правила въезда в страну для иностранцев, сообщает посольство Молдовы в Киеве.Граждане Молдовы могут въезжать на территорию Украины, предъявив при пересечении государственной границы полис медицинского страхования (на английском языке), покрывающий расходы на возможное лечение от COVID-19. Также необходимо предъявить один из следующих документов (выданный или переведенный на английский язык, с мокрой печатью):Полис медицинского страхования можно оформить в украинской страховой компании или в иностранной страховой компании, которая имеет представительство на Украине или онлайн, на официальном сайте. Граждане Республики Молдова, не имеющие сертификата о прививках, должны предъявить в пунктах пересечения границы с Украиной полис медицинского страхования, действительный на срок не менее 14 дней (на английском языке), покрывающий расходы на возможное лечение от COVID-19 и один из следующих сертификатов:Эти документы не требуются для детей до 12 лет, для них обязателен только полис медицинского страхования.При пересечении границы с Украиной граждане Молдовы обязаны установить на свой мобильный телефон приложение украинской электронной службы "Вдома" и самоизолироваться сроком на 10 дней, не позже чем через 72 часа после пересечения границы.Чтобы избежать самоизоляции, необходимо в течение 72 часов после пересечения границы сдать один из двух перечисленных тестов (ПЦР или антиген) с отрицательным результатом. ️Со списком лабораторий Украины, уполномоченных передавать результаты анализов в приложение "Вдома", можно ознакомиться на сайте Минздрава Украины.

https://ru.sputnik.md/20220201/irland-izmenili-pravila-vezda-dlya-inostrantsev-48496788.html

https://ru.sputnik.md/20220126/es-pravila-vezda-dlya-turistov-48324410.html

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2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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граница, украина, правила въезда, в мире