https://ru.sputnik.md/20220204/kak-prokhodyat-masshtabnye-ucheniya-sil-soyuznogo-gosudarstva-v-belorussii-48598878.html

Как проходят масштабные учения сил Союзного государства в Белоруссии

Как проходят масштабные учения сил Союзного государства в Белоруссии

Смотрите в видео Sputnik, как на полигоне "Брестский" в Белоруссии силы Союзного государства провели учения в рамках подготовки к маневрам "Союзная решимость-2022"

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Масштабная проверка сил Союзного государства проходит на территории Белоруссии.На первом этапе, до 9 февраля, происходит передислокация и создаются группировки войск на территории Белоруссии. На этом этапе силы Союзного государства на полигоне "Брестский" уже отработали уничтожение боевой техники и личного состава условного противника. В ходе огневой поддержки российские и белорусские артиллеристы с целью нарушения системы управления условного противника нанесли поражение пунктам управления бандформирований, после чего осуществилось систематическое огневое воздействие по вновь выявленным целям.В качестве поддержки с воздуха ударные вертолеты Ми-24 и танки коалиционной группировки войск России и Белоруссии уничтожили объекты и личный состав условного противника.Экипажи ударных вертолетов Ми-24 ВС Белоруссии отработали задачи авиационной поддержки войск и нанесение удара по вражеским объектам. Авиационные удары наносились группой вертолетов без входа в зону поражения ПВО условного противника.Одновременно танкисты соединения Восточного военного округа ВС России применили способ огневого поражения "Танковая карусель".За отработкой учебно-боевых задач наблюдали министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.Проведение совместных учений "Союзная решимость — 2022" намечено с 10 по 20 февраля. Россия и Белоруссия отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

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