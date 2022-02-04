https://ru.sputnik.md/20220204/kto-vozglavit-nato-nazvany-vozmozhnye-preemniki-stoltenberga-48600733.html

Кто возглавит НАТО: названы возможные преемники Столтенберга

Кто возглавит НАТО: названы возможные преемники Столтенберга

Действующий глава Альянса Йенс Столтенберг покинет пост в начале октября, в связи с окончанием срока полномочий.

2022-02-04T21:25+0200

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Североатлантический альянс может возглавить женщина: в список наиболее вероятных претендентов на пост генерального секретаря НАТО вошли такие известные политики, как экс-премьер Британии Тереза Мэй, прьемьеры Нидерландов и Эстонии Марк Рютте и Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также экс-глава Службы внешних связей Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини, передают "Известия".Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг в этот же день заявил, что 1 октября покидает свой пост в связи с окончанием срока полномочий. Как сообщается, список возможных кандидатур в пятницу опубликовало немецкое агентство dpa в Twitter со ссылкой на источник.При этом информации, кто из названных претендентов имеет большие шансы занять пост генсека НАТО, пока нет. Как пишут "Известия", многочисленные публикации, в которых обозреватели оценивали шансы ряда политиков занять пост руководителя НАТО, стали появляться в западной прессе в минувшем году. "Так, эксперты издания Politico 19 июля 2021 года заявили, что в шорт-лист претендентов может попасть экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, возглавлявшая страну с 2015 по 2020 годы", - отмечает источник. Процесса выборов генсека альянса нет, страны НАТО проводят консультации, и если удается договориться, то кандидат, которого поддержат все 30 стран, занимает пост.Столтенберг намерен в октябре уехать из Бельгии, где находится штаб-квартира организации, и отправиться в Норвегию. Правительство этой страны решило назначить своего соотечественника главой Центрального банка.

https://ru.sputnik.md/20220204/nato-naraschivaet-svoe-prisutstvie-v-rumynii-48554705.html

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