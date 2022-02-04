https://ru.sputnik.md/20220204/mid-rf-nazval-usloviya-normalizatsii-otnosheniy-posle-situatsii-s-deutsche-welle-48600416.html

МИД РФ назвал условия нормализации отношений после ситуации с Deutsche Welle

МИД РФ назвал условия нормализации отношений после ситуации с Deutsche Welle

МИД РФ назвал условия нормализации отношений после ситуации с Deutsche Welle

2022-02-04T15:31+0200

2022-02-04T15:31+0200

2022-02-04T15:37+0200

россия

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Москва пойдет Берлину навстречу, если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.Журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны в течение пятницы сдать свои аккредитации, однако это не означает, что они должны покинуть Россию, заявила Захарова."В соответствии с принятыми решениями мы информировали корпункт Deutsche Welle о его закрытии с сегодняшнего дня - с 4 февраля. Действительно, было направлено уведомление о необходимости сотрудникам корпункта сдать аккредитации в течение дня", - сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.По ее словам, в корпункте работает "порядка 19 человек, из них 16 – граждане России"."При этом даже когда мы говорим о трех зарубежных гражданах, гражданах другой страны, которые работали в этом корпункте, в данном случае сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать", - отметила Захарова.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.

https://ru.sputnik.md/20220204/udivit-i-vozmutit-germaniyu-rossiya-ostanovila-nemetskuyu-volnu-48581099.html

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