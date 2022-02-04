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https://ru.sputnik.md/20220204/mid-rf-nazval-usloviya-normalizatsii-otnosheniy-posle-situatsii-s-deutsche-welle-48600416.html
МИД РФ назвал условия нормализации отношений после ситуации с Deutsche Welle
МИД РФ назвал условия нормализации отношений после ситуации с Deutsche Welle
МИД РФ назвал условия нормализации отношений после ситуации с Deutsche Welle
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Москва пойдет Берлину навстречу, если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.Журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны в течение пятницы сдать свои аккредитации, однако это не означает, что они должны покинуть Россию, заявила Захарова."В соответствии с принятыми решениями мы информировали корпункт Deutsche Welle о его закрытии с сегодняшнего дня - с 4 февраля. Действительно, было направлено уведомление о необходимости сотрудникам корпункта сдать аккредитации в течение дня", - сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.По ее словам, в корпункте работает "порядка 19 человек, из них 16 – граждане России"."При этом даже когда мы говорим о трех зарубежных гражданах, гражданах другой страны, которые работали в этом корпункте, в данном случае сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать", - отметила Захарова.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
https://ru.sputnik.md/20220204/udivit-i-vozmutit-germaniyu-rossiya-ostanovila-nemetskuyu-volnu-48581099.html
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МИД РФ назвал условия нормализации отношений после ситуации с Deutsche Welle

15:31 04.02.2022 (обновлено: 15:37 04.02.2022)
© Sputnik / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Антон Денисов
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Сотрудники московского корпункта Deutsche Welle должны в течение пятницы сдать свои аккредитации.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Москва пойдет Берлину навстречу, если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
"Если Германия пойдет на эскалацию, мы ответим так же. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации, мы также готовы ситуацию нормализовать", - сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию с российскими и немецкими СМИ.
Журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны в течение пятницы сдать свои аккредитации, однако это не означает, что они должны покинуть Россию, заявила Захарова.

"В соответствии с принятыми решениями мы информировали корпункт Deutsche Welle о его закрытии с сегодняшнего дня - с 4 февраля. Действительно, было направлено уведомление о необходимости сотрудникам корпункта сдать аккредитации в течение дня", - сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.

По ее словам, в корпункте работает "порядка 19 человек, из них 16 – граждане России".

"При этом даже когда мы говорим о трех зарубежных гражданах, гражданах другой страны, которые работали в этом корпункте, в данном случае сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать", - отметила Захарова.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Стенд телеканала DW - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
Удивить и возмутить Германию: Россия остановила "Немецкую волну"
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