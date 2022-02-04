https://ru.sputnik.md/20220204/na-skolko-podorozhal-khleb-v-moldove-48605316.html

На сколько подорожал хлеб в Молдове

На сколько подорожал хлеб в Молдове

Sputnik Молдова выяснил, на сколько в продуктовых магазинах подорожал хлеб от крупнейшего молдавского производителя.

2022-02-04T17:00+0200

2022-02-04T17:00+0200

2022-02-04T17:00+0200

рост цены

хлеб

инфографика

в молдове

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Крупнейший в Молдове хлебокомбинат Franzeluța 1 февраля объявил о повышении цен на всю свою продукцию, кроме социального хлеба. Как сообщили на предприятии, цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке всего сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля.Насколько повысятся цены, на хлебокомбинате не сообщили. Sputnik Молдова опросил продавцов продуктовых магазинов и выяснил, что в среднем хлеб от Franzeluța подорожал почти на 30%. Для некоторых видов продукции хлебокомбината цена выросла более чем на два лея.

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

рост цены, хлеб, инфографика, в молдове