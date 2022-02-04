https://ru.sputnik.md/20220204/na-skolko-podorozhal-khleb-v-moldove-48605316.html
На сколько подорожал хлеб в Молдове
На сколько подорожал хлеб в Молдове
Sputnik Молдова выяснил, на сколько в продуктовых магазинах подорожал хлеб от крупнейшего молдавского производителя.
2022-02-04T17:00+0200
2022-02-04T17:00+0200
2022-02-04T17:00+0200
рост цены
хлеб
инфографика
в молдове
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Крупнейший в Молдове хлебокомбинат Franzeluța 1 февраля объявил о повышении цен на всю свою продукцию, кроме социального хлеба. Как сообщили на предприятии, цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке всего сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля.Насколько повысятся цены, на хлебокомбинате не сообщили. Sputnik Молдова опросил продавцов продуктовых магазинов и выяснил, что в среднем хлеб от Franzeluța подорожал почти на 30%. Для некоторых видов продукции хлебокомбината цена выросла более чем на два лея.
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Евгений Чебан
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рост цены, хлеб, инфографика, в молдове
На сколько подорожал хлеб в Молдове
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Sputnik Молдова выяснил, на сколько в продуктовых магазинах подорожал хлеб от крупнейшего молдавского производителя.
Крупнейший в Молдове хлебокомбинат Franzeluța 1 февраля объявил
о повышении цен на всю свою продукцию, кроме социального хлеба
.
Как сообщили на предприятии, цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке всего сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля.
Насколько повысятся цены, на хлебокомбинате не сообщили. Sputnik Молдова
опросил продавцов продуктовых магазинов и выяснил, что в среднем хлеб от Franzeluța подорожал почти на 30%. Для некоторых видов продукции хлебокомбината цена выросла более чем на два лея.