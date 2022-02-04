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Коротченко: НАТО может очень жестко использовать Молдову в своих целях
Коротченко: НАТО может очень жестко использовать Молдову в своих целях
Эксперт объяснил, какие риски ждут республику в случае плотного сотрудничества с НАТО, а также проанализировал, почему Молдова должна всячески защищать свой статус конституционного нейтралитета.
2022-02-04T08:00+0200
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геополитика
использование
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Коротченко: НАТО может очень жестко использовать Молдову в своих целях
Коротченко: НАТО может очень жестко использовать Молдову в своих целях
Президент США Джо Байден официально одобрил дополнительную отправку нескольких тысяч американских военных в Европу, переброска состоится в ближайшие дни.Речь идет о переброске и размещении примерно двух тысяч дополнительных американских военнослужащих на территории Польши и еще нескольких тысяч на юго-восточном фланге НАТО, включая Румынию.Какая роль достанется Молдове в этих геополитических процессах? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" (РФ) Игорь Коротченко.По мнению эксперта, нынешней молдавской власти следовало бы немного умерить свое стремление в сотрудничестве с НАТО и западными структурами, поскольку необходимо помнить о важности экономических отношений страны с Россией."Если разрыв произойдет, Молдова будет покупать газ уже по мировым, а не по льготным ценам. Я думаю, что сейчас у нас есть возможность договориться, но не хотел бы, чтобы молдавская власть почувствовала, что это такое - встать в лагерь геополитических противников России", - добавил Коротченко.По словам собеседника, благодаря статусу военного нейтралитета Молдове сегодня никто не угрожает, а в стране в смысле безопасности главенствует благополучное положение.Напомним, что правительство на заседании 19 января утвердило новый индивидуальный план сотрудничества Молдовы и НАТО на 2022-2023 годы. План включает мероприятия в сфере военного сотрудничества и безопасности, продвижение демократических ценностей и развитие исследовательской сферы.
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Андрей Петрик
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нато, молдова, геополитика, использование, цели, аудио, в молдове

Коротченко: НАТО может очень жестко использовать Молдову в своих целях

08:00 04.02.2022 (обновлено: 10:06 04.02.2022)
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Коротченко: НАТО может очень жестко использовать Молдову в своих целях
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперт объяснил, какие риски ждут республику в случае плотного сотрудничества с Североатлантическим альянсом, а также проанализировал, почему Молдова должна всячески защищать свой статус конституционного нейтралитета.
Президент США Джо Байден официально одобрил дополнительную отправку нескольких тысяч американских военных в Европу, переброска состоится в ближайшие дни.
Речь идет о переброске и размещении примерно двух тысяч дополнительных американских военнослужащих на территории Польши и еще нескольких тысяч на юго-восточном фланге НАТО, включая Румынию.
Какая роль достанется Молдове в этих геополитических процессах? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" (РФ) Игорь Коротченко.

"Нейтралитет - это осознанный выбор молдавского народа. Если он хочет стать заложником геополитических игр, это одна ситуация, если он хочет спокойствия и сохранения нейтрального статуса, благополучия, это другая ситуация", - сказал собеседник.

По мнению эксперта, нынешней молдавской власти следовало бы немного умерить свое стремление в сотрудничестве с НАТО и западными структурами, поскольку необходимо помнить о важности экономических отношений страны с Россией.
"Если разрыв произойдет, Молдова будет покупать газ уже по мировым, а не по льготным ценам. Я думаю, что сейчас у нас есть возможность договориться, но не хотел бы, чтобы молдавская власть почувствовала, что это такое - встать в лагерь геополитических противников России", - добавил Коротченко.
По словам собеседника, благодаря статусу военного нейтралитета Молдове сегодня никто не угрожает, а в стране в смысле безопасности главенствует благополучное положение.
"Дрейф в сторону НАТО приведет к проблемам экономического характера для Молдовы. В таком случае территория страны будет использована для размещения военных баз, ее территория превратится в придаток Евросоюза", - резюмировал эксперт.
Напомним, что правительство на заседании 19 января утвердило новый индивидуальный план сотрудничества Молдовы и НАТО на 2022-2023 годы. План включает мероприятия в сфере военного сотрудничества и безопасности, продвижение демократических ценностей и развитие исследовательской сферы.
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