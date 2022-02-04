https://ru.sputnik.md/20220204/nato-mozhet-ispolzovat-moldovu-v-svoikh-tselyakh-48559139.html

Коротченко: НАТО может очень жестко использовать Молдову в своих целях

Коротченко: НАТО может очень жестко использовать Молдову в своих целях

Эксперт объяснил, какие риски ждут республику в случае плотного сотрудничества с НАТО, а также проанализировал, почему Молдова должна всячески защищать свой статус конституционного нейтралитета.

2022-02-04T08:00+0200

2022-02-04T08:00+0200

2022-02-04T10:06+0200

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Коротченко: НАТО может очень жестко использовать Молдову в своих целях Коротченко: НАТО может очень жестко использовать Молдову в своих целях

Президент США Джо Байден официально одобрил дополнительную отправку нескольких тысяч американских военных в Европу, переброска состоится в ближайшие дни.Речь идет о переброске и размещении примерно двух тысяч дополнительных американских военнослужащих на территории Польши и еще нескольких тысяч на юго-восточном фланге НАТО, включая Румынию.Какая роль достанется Молдове в этих геополитических процессах? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" (РФ) Игорь Коротченко.По мнению эксперта, нынешней молдавской власти следовало бы немного умерить свое стремление в сотрудничестве с НАТО и западными структурами, поскольку необходимо помнить о важности экономических отношений страны с Россией."Если разрыв произойдет, Молдова будет покупать газ уже по мировым, а не по льготным ценам. Я думаю, что сейчас у нас есть возможность договориться, но не хотел бы, чтобы молдавская власть почувствовала, что это такое - встать в лагерь геополитических противников России", - добавил Коротченко.По словам собеседника, благодаря статусу военного нейтралитета Молдове сегодня никто не угрожает, а в стране в смысле безопасности главенствует благополучное положение.Напомним, что правительство на заседании 19 января утвердило новый индивидуальный план сотрудничества Молдовы и НАТО на 2022-2023 годы. План включает мероприятия в сфере военного сотрудничества и безопасности, продвижение демократических ценностей и развитие исследовательской сферы.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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нато, молдова, геополитика, использование, цели, аудио, в молдове