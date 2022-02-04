https://ru.sputnik.md/20220204/nato-naraschivaet-svoe-prisutstvie-v-rumynii-48554705.html

НАТО наращивает свое присутствие в Румынии: как это отразится на Молдове

НАТО наращивает свое присутствие в Румынии: как это отразится на Молдове

Тема региональной безопасности на фоне упорства НАТО в Восточной Европе особенно актуальна для Молдовы

2022-02-04T08:30+0200

2022-02-04T08:30+0200

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нато

присутствие

молдова

украина

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безопасность

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Тема региональной безопасности на фоне упорства НАТО в Восточной Европе особенно актуальна для Молдовы. Все уже слышали не так давно заявления президента Молдовы Майи Санду о том, что Россия должна вывести "своих людей" с территории Приднестровья.Особо истеричная ситуация складывается в соседней Украине, где большинство средств массовой информации активно спекулируют на теме российской военной агрессии, хотя официальная Москва не раз категорически опровергала такой сценарий развития событий.На фоне требований Москвы о ликвидации баз НАТО в регионе, в том числе в Румынии и Польше, руководство Североатлантического альянса и США принимает решение о наращивании военного контингента в этих странах.Чем обернется это нагнетание обстановки со стороны "коллективного Запада" для Молдовы и Украины? Ответ на этот вопрос дает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.С 1 февраля Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки птицы и птицеводческой продукции из Молдовы. Как уточняется, решение принято из-за высокопатогенного гриппа птиц на территории Молдовы и ухудшения эпизоотической обстановки.Под ограничения попадает живая птица и инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции. Насколько драматична ситуация в этом секторе в республике? Используют ли гормоны роста и другие вредные вещества для выращивания кур на молдавских птицефабриках? Ответ на вопрос дает Дорин Чуря – председатель Ассоциации производителей птицеводческой продукции AVICOLA.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

нато, присутствие, молдова, украина, румыния, безопасность, видео