https://ru.sputnik.md/20220204/obyavlen-konkurs-na-dolzhnost-glavy-antikorruptsionnoy-prokuratury-48614291.html
Объявлен конкурс на должность главы Антикоррупционной прокуратуры
Объявлен конкурс на должность главы Антикоррупционной прокуратуры
Какие требования выдвинули кандидатам пока неясно.
2022-02-04T20:05+0200
2022-02-04T20:05+0200
2022-02-04T20:05+0200
общество
в молдове
молдова
серджиу литвиненко
антикоррупционная прокуратура
конкурс
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) принял решение об открытии конкурса на должность главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры (АП). Об этом сообщил в пятницу министр юстиции Серджиу Литвиненко. "Это ключевой институт в борьбе с коррупцией. Хотя в последнее время Антикоррупционная прокуратура добилась определенного прогресса, учреждение нуждается в укреплении и усилении людьми честными и профессиональными, и руководство учреждения должно сыграть в этом решающую роль", — сказал министр юстиции.Когда пройдет конкурс и какие требования выдвинули кандидатам, не сообщается.Ранее Андрей Чеботарь был утвержден на должность члена Высшего совета прокуроров (ВСП) от парламента. Его кандидатуру поддержали 56 депутатов фракции партии "Действие и солидарность" (PAS)
https://ru.sputnik.md/20220203/parlament-naznachili-chlena-vysshego-soveta-prokurorov-48551974.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, серджиу литвиненко, антикоррупционная прокуратура, конкурс
Объявлен конкурс на должность главы Антикоррупционной прокуратуры
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Какие требования выдвинули кандидатам - пока неясно.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) принял решение об открытии конкурса на должность главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры (АП). Об этом сообщил в пятницу министр юстиции Серджиу Литвиненко.
"Это ключевой институт в борьбе с коррупцией. Хотя в последнее время Антикоррупционная прокуратура добилась определенного прогресса, учреждение нуждается в укреплении и усилении людьми честными и профессиональными, и руководство учреждения должно сыграть в этом решающую роль", — сказал министр юстиции.
Когда пройдет конкурс и какие требования выдвинули кандидатам, не сообщается.
Ранее Андрей Чеботарь был утвержден на должность члена Высшего совета прокуроров (ВСП) от парламента. Его кандидатуру поддержали 56 депутатов фракции партии "Действие и солидарность" (PAS)