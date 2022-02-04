https://ru.sputnik.md/20220204/obyavlen-konkurs-na-dolzhnost-glavy-antikorruptsionnoy-prokuratury-48614291.html

Объявлен конкурс на должность главы Антикоррупционной прокуратуры

Объявлен конкурс на должность главы Антикоррупционной прокуратуры

Какие требования выдвинули кандидатам пока неясно.

2022-02-04T20:05+0200

2022-02-04T20:05+0200

2022-02-04T20:05+0200

общество

в молдове

молдова

серджиу литвиненко

антикоррупционная прокуратура

конкурс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/10/36/103656_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_e330de410cc3b7f131473d25828b4b6c.jpg

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) принял решение об открытии конкурса на должность главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры (АП). Об этом сообщил в пятницу министр юстиции Серджиу Литвиненко. "Это ключевой институт в борьбе с коррупцией. Хотя в последнее время Антикоррупционная прокуратура добилась определенного прогресса, учреждение нуждается в укреплении и усилении людьми честными и профессиональными, и руководство учреждения должно сыграть в этом решающую роль", — сказал министр юстиции.Когда пройдет конкурс и какие требования выдвинули кандидатам, не сообщается.Ранее Андрей Чеботарь был утвержден на должность члена Высшего совета прокуроров (ВСП) от парламента. Его кандидатуру поддержали 56 депутатов фракции партии "Действие и солидарность" (PAS)

https://ru.sputnik.md/20220203/parlament-naznachili-chlena-vysshego-soveta-prokurorov-48551974.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, серджиу литвиненко, антикоррупционная прокуратура, конкурс