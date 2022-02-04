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Огонь Олимпиады зажжен: лучшие кадры церемонии открытия зимних Игр в Пекине
Огонь Олимпиады зажжен: лучшие кадры церемонии открытия зимних Игр в Пекине
Самые яркие кадры праздника спорта в китайской столице смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-02-04T17:25+0200
2022-02-04T17:25+0200
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Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Глава оргкомитета Игр Цай Ци, выступая на церемонии открытия, заявил, что "Олимпиада, безусловно, объединит весь мир и станет огромным шагом человечества в будущее".Честь стать знаменосцем от Молдовы на Играх выпала 22-летней саночнице Дойне Дескалуй, которая дебютирует на Олимпиаде. Кроме нее в состав олимпийской сборной нашей страны вошли еще четыре спортсмена. Они поборются за медали в двух видах спорта.Это четыре натурализованных биатлониста – Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев. Магазеев всего за два дня до старта Игр заменил в команде Михаила Усова, чей тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.Соревнования в рамках ОИ-2022 пройдут сразу в трех кластерах - Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт). Олимпийских деревень на зимней Олимпиаде в Китае, следовательно, тоже три.Все участники Игр будут жить и соревноваться в "пузыре" без возможности выйти в город и пересечься с местным населением. Завершится Олимпиада 20 февраля.
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фото, фото, пекин

Огонь Олимпиады зажжен: лучшие кадры церемонии открытия зимних Игр в Пекине

17:25 04.02.2022
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Самые яркие кадры праздника спорта в китайской столице смотрите в фотоленте Sputnik.
Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине.
Глава оргкомитета Игр Цай Ци, выступая на церемонии открытия, заявил, что "Олимпиада, безусловно, объединит весь мир и станет огромным шагом человечества в будущее".
Честь стать знаменосцем от Молдовы на Играх выпала 22-летней саночнице Дойне Дескалуй, которая дебютирует на Олимпиаде. Кроме нее в состав олимпийской сборной нашей страны вошли еще четыре спортсмена. Они поборются за медали в двух видах спорта.
Это четыре натурализованных биатлониста – Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев. Магазеев всего за два дня до старта Игр заменил в команде Михаила Усова, чей тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.
Соревнования в рамках ОИ-2022 пройдут сразу в трех кластерах - Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт). Олимпийских деревень на зимней Олимпиаде в Китае, следовательно, тоже три.

Все участники Игр будут жить и соревноваться в "пузыре" без возможности выйти в город и пересечься с местным населением. Завершится Олимпиада 20 февраля.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкСпортсмены сборной КНР во время парада атлетов на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Спортсмены сборной КНР во время парада атлетов на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
1/20
© Sputnik / Alexander Vilf
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Спортсмены сборной КНР во время парада атлетов на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
2/20
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© REUTERS / Brian Snyder

Поднятие китайского флага на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Поднятие китайского флага на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
3/20
© REUTERS / Brian Snyder

Поднятие китайского флага на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
4/20
© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© Sputnik / Перейти в фотобанкАртисты на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Артисты на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
5/20
© Sputnik
/
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Артисты на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© REUTERS / Jonathan Ernst

Символ XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - панда Бин Дуньдунь.

Символ XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - панда Бин Дуньдунь. - Sputnik Молдова
6/20
© REUTERS / Jonathan Ernst

Символ XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - панда Бин Дуньдунь.

© REUTERS / Toby Melville

Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине.

Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
7/20
© REUTERS / Toby Melville

Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине.

© REUTERS / Pawel Kopczynski

Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине.

Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
8/20
© REUTERS / Pawel Kopczynski

Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкВынос на стадион флага КНР на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Вынос на стадион флага КНР на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
9/20
© Sputnik / Alexander Vilf
/
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Вынос на стадион флага КНР на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк

Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
10/20
© Sputnik / Alexander Vilf
/
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Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкРоссийские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) во время парада атлетов на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Российские спортсменыво время парада атлетов на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
11/20
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) во время парада атлетов на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкАртисты на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
12/20
© Sputnik / Alexander Vilf
/
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Артисты на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкДети перед началом церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Дети перед началом церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
13/20
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Дети перед началом церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© REUTERS / Pawel Kopczynski

Церемония открытия Олимпиады в Пекине.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине. - Sputnik Молдова
14/20
© REUTERS / Pawel Kopczynski

Церемония открытия Олимпиады в Пекине.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкАртисты перед началом церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
15/20
© Sputnik / Alexander Vilf
/
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Артисты перед началом церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкЗрительница перед началом церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Зрительница перед началом церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
16/20
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Зрительница перед началом церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© REUTERS / Marko Djurica

Канадские спортсмены на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

Канадские спортсмены на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. - Sputnik Молдова
17/20
© REUTERS / Marko Djurica

Канадские спортсмены на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

© REUTERS / Annegret Hilse

Церемония открытия Олимпиады в Пекине.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине. - Sputnik Молдова
18/20
© REUTERS / Annegret Hilse

Церемония открытия Олимпиады в Пекине.

© REUTERS / Aly Song

Церемония открытия Олимпиады в Пекине.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине. - Sputnik Молдова
19/20
© REUTERS / Aly Song

Церемония открытия Олимпиады в Пекине.

© AP Photo / Jae C. Hong

Молдавская спортсменка Дойна Дескалуй несет флаг Молдовы на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

Молдавская спортсменка Дойна Дескалуй несет флаг Молдовы на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. - Sputnik Молдова
20/20
© AP Photo / Jae C. Hong

Молдавская спортсменка Дойна Дескалуй несет флаг Молдовы на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

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