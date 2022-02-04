Огонь Олимпиады зажжен: лучшие кадры церемонии открытия зимних Игр в Пекине
Все участники Игр будут жить и соревноваться в "пузыре" без возможности выйти в город и пересечься с местным населением. Завершится Олимпиада 20 февраля.
Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Поднятие китайского флага на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Поднятие китайского флага на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Символ XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - панда Бин Дуньдунь.
Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине.
Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине.
Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Церемония открытия Олимпиады в Пекине.
Канадские спортсмены на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.
Церемония открытия Олимпиады в Пекине.
Церемония открытия Олимпиады в Пекине.
Молдавская спортсменка Дойна Дескалуй несет флаг Молдовы на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.
Молдавская спортсменка Дойна Дескалуй несет флаг Молдовы на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.