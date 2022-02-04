https://ru.sputnik.md/20220204/ogon-olimpiady-zazhzhen-kadry-tseremonii-otkrytiya-zimnikh-igr-v-pekine-48602998.html

Огонь Олимпиады зажжен: лучшие кадры церемонии открытия зимних Игр в Пекине

Огонь Олимпиады зажжен: лучшие кадры церемонии открытия зимних Игр в Пекине

Самые яркие кадры праздника спорта в китайской столице смотрите в фотоленте Sputnik.

2022-02-04T17:25+0200

2022-02-04T17:25+0200

2022-02-04T17:25+0200

фото

фото

пекин

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Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Глава оргкомитета Игр Цай Ци, выступая на церемонии открытия, заявил, что "Олимпиада, безусловно, объединит весь мир и станет огромным шагом человечества в будущее".Честь стать знаменосцем от Молдовы на Играх выпала 22-летней саночнице Дойне Дескалуй, которая дебютирует на Олимпиаде. Кроме нее в состав олимпийской сборной нашей страны вошли еще четыре спортсмена. Они поборются за медали в двух видах спорта.Это четыре натурализованных биатлониста – Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев. Магазеев всего за два дня до старта Игр заменил в команде Михаила Усова, чей тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.Соревнования в рамках ОИ-2022 пройдут сразу в трех кластерах - Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт). Олимпийских деревень на зимней Олимпиаде в Китае, следовательно, тоже три.Все участники Игр будут жить и соревноваться в "пузыре" без возможности выйти в город и пересечься с местным населением. Завершится Олимпиада 20 февраля.

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