https://ru.sputnik.md/20220204/osnovnye-etapy-pokupki-nedvizhimosti-48575872.html

Основные этапы покупки недвижимости - как избежать мошенников

Основные этапы покупки недвижимости - как избежать мошенников

При покупке недвижимости необходимо общаться не только с потенциальными продавцами, но также обратиться в профильные инстанции.

2022-02-04T07:30+0200

2022-02-04T07:30+0200

2022-02-04T07:30+0200

общество

в молдове

недвижимость

покупка

мошенники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1123/95/11239580_0:0:3589:2020_1920x0_80_0_0_14c2538a30e497ff27dd79685aa76993.jpg

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Граждане Молдовы часто становятся жертвами мошенников, нередки случаи обмана и при покупке недвижимости. Что нужно знать покупателям, чтобы не потерять деньги, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава отдела Службы консультаций и предпринимательства торгово-промышленной палаты Николай Олэрашу. По его словам, люди могут столкнуться в процессе покупки недвижимости с тратой времени, нервов, финансовыми потерями, мошенничеством. Олэрашу считает, что недостаток правовой культуры часто может доставлять массу неудобств.В связи с этим покупатель должен обратиться в Агентство земельных отношений и кадастра Молдовы для проверки того, кому принадлежит земля и не находится ли недвижимость в залоге. В настоящее время в судах находится ряд исков, в которых собственники недвижимости высказывают претензии строительной компании.После заключения соглашения между покупателем и продавцом о совершении сделки купли-продажи недвижимости покупатель обязан оплатить аванс. Как уточнил специалист, эта оплата должна быть составлена в письменной форме, и документ должен содержать все основные элементы этого процесса.

https://ru.sputnik.md/20211227/rynok-nedvizhimosti-kishineva-kto-pokupaet-kvartiry-v-novostroykakh-47572081.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

в молдове, недвижимость, покупка, мошенники