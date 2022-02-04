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Основные этапы покупки недвижимости - как избежать мошенников
Основные этапы покупки недвижимости - как избежать мошенников
При покупке недвижимости необходимо общаться не только с потенциальными продавцами, но также обратиться в профильные инстанции.
2022-02-04T07:30+0200
2022-02-04T07:30+0200
общество
в молдове
недвижимость
покупка
мошенники
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Граждане Молдовы часто становятся жертвами мошенников, нередки случаи обмана и при покупке недвижимости. Что нужно знать покупателям, чтобы не потерять деньги, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава отдела Службы консультаций и предпринимательства торгово-промышленной палаты Николай Олэрашу. По его словам, люди могут столкнуться в процессе покупки недвижимости с тратой времени, нервов, финансовыми потерями, мошенничеством. Олэрашу считает, что недостаток правовой культуры часто может доставлять массу неудобств.В связи с этим покупатель должен обратиться в Агентство земельных отношений и кадастра Молдовы для проверки того, кому принадлежит земля и не находится ли недвижимость в залоге. В настоящее время в судах находится ряд исков, в которых собственники недвижимости высказывают претензии строительной компании.После заключения соглашения между покупателем и продавцом о совершении сделки купли-продажи недвижимости покупатель обязан оплатить аванс. Как уточнил специалист, эта оплата должна быть составлена в письменной форме, и документ должен содержать все основные элементы этого процесса.
https://ru.sputnik.md/20211227/rynok-nedvizhimosti-kishineva-kto-pokupaet-kvartiry-v-novostroykakh-47572081.html
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Кристина Баш
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в молдове, недвижимость, покупка, мошенники

Основные этапы покупки недвижимости - как избежать мошенников

07:30 04.02.2022
© Sputnik / Miroslav RotariНовострой
Новострой - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кристина Баш
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При покупке недвижимости необходимо общаться не только с потенциальными продавцами, но также обратиться в профильные инстанции.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Граждане Молдовы часто становятся жертвами мошенников, нередки случаи обмана и при покупке недвижимости.
Что нужно знать покупателям, чтобы не потерять деньги, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава отдела Службы консультаций и предпринимательства торгово-промышленной палаты Николай Олэрашу.
По его словам, люди могут столкнуться в процессе покупки недвижимости с тратой времени, нервов, финансовыми потерями, мошенничеством. Олэрашу считает, что недостаток правовой культуры часто может доставлять массу неудобств.
"Изначально перед приобретением недвижимости покупатель должен тщательно проверить документы, потому что здесь может скрываться ложь или некий обман. Необходимо не только проверить документы, представленные продавцом, но и сопоставить с актами и информацией, предоставленными специализированными органами", - уточнил Олэрашу.
В связи с этим покупатель должен обратиться в Агентство земельных отношений и кадастра Молдовы для проверки того, кому принадлежит земля и не находится ли недвижимость в залоге. В настоящее время в судах находится ряд исков, в которых собственники недвижимости высказывают претензии строительной компании.
Рынок недвижимости Кишинева: кто покупает квартиры в новостройках - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
Радио
Рынок недвижимости Кишинева: кто покупает квартиры в новостройках
27 декабря 2021, 20:24
После заключения соглашения между покупателем и продавцом о совершении сделки купли-продажи недвижимости покупатель обязан оплатить аванс. Как уточнил специалист, эта оплата должна быть составлена в письменной форме, и документ должен содержать все основные элементы этого процесса.
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