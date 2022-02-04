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Осталась без гигатонн: сколько льда потеряла Гренландия за 20 лет
Осталась без гигатонн: сколько льда потеряла Гренландия за 20 лет
Потерянного за два десятилетия Гренландией льда хватило бы, чтобы покрыть водой территорию большой страны.
2022-02-04T23:00+0200
2022-02-04T23:00+0200
общество
в мире
глобальное потепление
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Гренландия с 2002 года потеряла 4700 гигатонн льда, свидетельствуют данные нового исследования датских ученых, пишет МИР24.Как отмечает Polar Portal, этого количества достаточно, например, чтобы покрыть всю территорию США слоем воды глубиной 45 сантиметров.В своих исследованиях ученые опирались на данные спутников Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE), собранные в период с апреля 2002 года по август 2021 года. Результаты их наработок также свидетельствуют, что из-за потерь льда уровень моря вырос на 1,2 сантиметра.Как отмечают датчане, утечка ледяного покрова происходит в основном вдоль края ледника. А вот в центральной области ледяного покрова, на больших высотах, количество льда немного возросло. Считается, что в Антарктическом и Гренландском ледяных щитах содержится 99% пресной воды на Земле. И если они полностью растают, то уровень моря возрастет на целых 60 метров.
https://ru.sputnik.md/20200512/uchenye-ukhudshili-prognoz-podema-urovnya-mirovogo-okeana-30222178.html
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в мире, глобальное потепление

Осталась без гигатонн: сколько льда потеряла Гренландия за 20 лет

23:00 04.02.2022
© AP Photo / NORDFOTOГигантские айсберги во фьорде в Нарсаке, южная Гренландия
Гигантские айсберги во фьорде в Нарсаке, южная Гренландия - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / NORDFOTO
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Потерянного за два десятилетия Гренландией льда хватило бы, чтобы покрыть водой территорию большой страны.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Гренландия с 2002 года потеряла 4700 гигатонн льда, свидетельствуют данные нового исследования датских ученых, пишет МИР24.
Как отмечает Polar Portal, этого количества достаточно, например, чтобы покрыть всю территорию США слоем воды глубиной 45 сантиметров.
В своих исследованиях ученые опирались на данные спутников Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE), собранные в период с апреля 2002 года по август 2021 года. Результаты их наработок также свидетельствуют, что из-за потерь льда уровень моря вырос на 1,2 сантиметра.
Как отмечают датчане, утечка ледяного покрова происходит в основном вдоль края ледника. А вот в центральной области ледяного покрова, на больших высотах, количество льда немного возросло.
Таяние ледника в Гренландии - Sputnik Молдова, 1920, 12.05.2020
Ученые ухудшили прогноз подъема уровня Мирового океана
12 мая 2020, 12:12
Считается, что в Антарктическом и Гренландском ледяных щитах содержится 99% пресной воды на Земле. И если они полностью растают, то уровень моря возрастет на целых 60 метров.
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