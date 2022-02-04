https://ru.sputnik.md/20220204/otlozhennaya-katastrofa---pochemu-kilovatt-v-moldove-budet-stoit-okolo-3-leev-48593410.html

Отложенная катастрофа - почему киловатт в Молдове будет стоить около 3 леев

Отложенная катастрофа - почему киловатт в Молдове будет стоить около 3 леев

Во вторник, 15 февраля Национальное агентство по регулированию в энергетике планирует рассмотреть запросы поставщиков электроэнергии FEE Nord и Premier Energy.

2022-02-04T18:03+0200

2022-02-04T18:03+0200

2022-02-04T18:03+0200

нарэ

электроэнергия

тариф на электричество

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. По предварительным подсчетам агентства, тарифы на электроэнергию будут повышены на 29%, с 1,51 до 1,92 лея за кВт/ч для клиентов Premier Energy (центральные и южные районы Молдовы, включая Кишинев) и с 2,08 до 2,24 лея за кВт/ч для потребителей, обслуживаемых FEE Nord (15 северных районов страны и Бельцы).Однако, как признают профильные эксперты и руководство НАРЭ, февральское повышение цен на электроэнергию не последнее в этом году и уже в апреле 2022 года регулятору придется снова повысить тариф для населения. По оценкам экспертов, уже через два месяца цена киловатта для населения достигнет цены в 2,90-3,15 лея.Как выглядит энергосеть МолдовыДля того, чтобы понять, почему тариф на электроэнергию до сих пор не повышен, нужно сказать несколько слов о структуре молдавского электроэнергетического рынка.Не секрет, что около 80% потребляемой электроэнергии Молдова закупает на свободном рынке в результате открытого тендера. Ранее этим централизованно занималось государственное акционерное общество "Энергоком". С 2021 года электроэнергию напрямую закупают сами поставщики — FEE Nord и Premier Energy.Выбор у молдавских электроэнергетических компаний небольшой — либо покупать электроэнергию у принадлежащей Интер РАО Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, либо закупать ее у украинских компаний. Молдавская энергосистема функционирует синхронно с украинской. Как правило, тендеры на поставку электроэнергии в Молдову раз за разом выигрывает Молдавская ГРЭС, которая предлагает цену немного ниже, чем у украинских поставщиков.Такие контракты на поставку электроэнергии, как правило, заключались на один год. Текущие контракты с Молдавской ГРЭС истекают 1 апреля 2022 года, по ним поставщики и операторы молдавских электросетей покупают электроэнергию у МолдГРЭС по 53,5 доллара за мегаватт или примерно по 95 банов за кВт/ч по нынешнему курсу.Исходя из наличия постоянных контактов с фиксированной ценой в ноябре-декабре прошлого года, представители молдавских властей неоднократно заявляли о том, что тарифы на электроэнергию не повысятся до апреля 2022 года.Следует отметить, что совсем недавно, под влиянием энергетического кризиса и острого дефицита электроэнергии в октябре 2021 года, парламент Молдовы изменил правила проведения тендеров на закупку электроэнергии. Теперь компании, осуществляющие закупку, будут обязаны покупать электроэнергию не у одной компании, а у двух предложивших лучшие цены. Объемы закупаемой электроэнергии будут пропорциональны разнице в ценах: чем больше разница в цене, тем больше электроэнергии компания будет покупать у поставщика с самым дешевым киловаттом. Так власти стремятся диверсифицировать поставщиков и обезопасить от возможных перебоев с поставками.Эта мера также может негативно сказаться на закупочных ценах и, соответственно, на тарифах для потребителей.Помимо основного объема электроэнергии, закупаемой по конкурентным ценам, компании-поставщики обязаны покупать около 20% всего объема транспортируемой электроэнергии по ценам значительно выше рыночных.И Premier Energy и FEE Nord по закону обязаны покупать электроэнергию, производимую на молдавских ТЭЦ, а также на электростанциях, использующих возобновляемые источники энергии.Эту электроэнергию скупает "Энергоком" в качестве "центрального поставщика электроэнергии", по регулируемым НАРЭ тарифам, а затем, тоже по фиксированным ценам, продает поставщикам электроэнергии.Стоит отметить, что с 2018 года в Молдове появилась еще одна категория поставщиков. Это потребители, которые владеют электростанциями, производящими электроэнергию из возобновляемых источников для собственных нужд.При условии выполнения технических требований поставщики электроэнергии обязаны заключать с ними так называемые "контракты на разницу" и выкупать неиспользуемую электроэнергию, которая поступает в сеть.Доля таких потребителей в энергосистеме слишком мала, чтобы влиять на ценообразование. Но стремительно растущие цены на электроэнергию могут подтолкнуть все больше потребителей на установку собственных генерирующих мощностей.Цепная реакция ростаЕсли цены на электроэнергию по срочным контрактам с МолдГРЭС изменятся только в апреле, то тарифы на электроэнергию, производимую в правобережной Молдове, выросли почти синхронно с ценой на газ.Возросший в три раза тариф на природный газ неминуемо потащил за собой цены на тепло- и электроэнергию. И если цены на тепло приводились в соответствие с закупочными тарифами на газ для теплоцентралей почти мгновенно, то в электроэнергетическом секторе, благодаря его структуре, подорожание будет иметь отложенный эффект. Но запоздалый рост тарифов на электроэнергию рискует оказаться не менее болезненным, чем подорожание газа в ноябре и январе.Вспомним хронологию событий. В начале ноября 2021 года, согласно запросу "Молдовагаза", тариф на поставку природного газа в Молдове для конечных потребителей вырос с 4298 до 10 260 леев за тысячу кубометров, а с учетом НДС — до 11,08 лея за кубометр.Спустя несколько дней Termoelectrica (собственник кишиневских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) официально запросила повышение тарифа на тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев, цена на производимую электроэнергию увеличится со 121 бана за кВтч до 237 банов за кВтч (без НДС). Следом повышения потребовали и другие ТЭЦ.В связи с этим "Энергоком", который покупает электроэнергию у ТЭЦ, попросил НАРЭ увеличить тариф на поставку электроэнергии с 1,51 лея до 2,42 лея за кВт/ч.НАРЭ запросы компаний утвердило.Выждав больше месяца, в начале января 2022 года в регулирующий орган обратились за повышением тарифа и поставщики электроэнергии. Premier Energy потребовала увеличить тариф с 1,51 до 2,79 лея, а FEE Nord с 2,08 до 3,06 лея за кВт/ч. Компании прогнозировали рост средней закупочной цены электроэнергии почти вдвое, с 1,06 лея до 1,86 у Premier Energy и с 1,09 до 1,89 лея у FEE Nord.Молдавские поставщики электроэнергии в своих обращениях уже уверяют, что несут убытки из-за возросшей цены на электроэнергию, которую они покупают у "Энергокома". По подсчетам Premier Energy, ежемесячно компания теряет порядка 100 миллионов леев.В НАРЭ удовлетворять запросы не спешили.Спустя еще две недели из-за возросшей закупочной цены на газ в НАРЭ с повторным требованием повысить тариф обратилось АО "Молдовагаз". Тут же правительственная Чрезвычайная комиссия обязала НАРЭ рассмотреть запрос "Молдовагаза" до 31 января и применять новые тарифы задним числом, то есть с 1 января, что в агентстве и исполнили.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей выросла до 15,18 лея.На том же заседании НАРЭ были утверждены новые тарифы на электроэнергию для "Термоэлектрики" и "Энергокома". Они составили 3,35 и 3,24 лея за кВт/ч соответственно. Рост цен на электроэнергию, которую продает "Энергоком" поставщикам, только усугубил их материальное положение энергокомпаний.Неутешительные прогнозыПо словам экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, у НАРЭ теперь есть три экономически обоснованных сценария развития событий.Первый вариант заключается в том, чтобы удовлетворить запросы поставщиков и повысить тарифы сейчас на 70-80% и больше не возвращаться к этому вопросу. В таком случае повышение покроет и ожидаемый рост закупочных цен на электроэнергию после 1 апреля.Другой вариант, по словам Ионицэ, заключается в том, чтобы не повышать тариф до апреля. Тогда компании накопят существенные тарифные отклонения и их придется включать в тариф, что усилит нагрузку на потребителя.Третий вариант, по словам эксперта, представляется самым разумным. НАРЭ следует повысить тариф дважды. В феврале, чтобы поставщики не накапливали убытки и частично компенсировали существующие, и в апреле перезаключения контрактов, когда будет известна окончательная закупочная цена на будущий год.Похоже, что и в НАРЭ решили придерживаться той же тактики. Судя по расчетам агентства, они собираются удовлетворить запросы поставщиков лишь частично.В проектах расчетов, опубликованных НАРЭ, видно, что регулятор намерен в ближайшее время повысить цену кВт/ч для Premier Energy с 1,51 до 1,92 лея и с 2,08 до 2,24 лея за кВт/ч для для потребителей FEE Nord.В НАРЭ не скрывают, что в апреле, скорее всего, агентству придется снова пересматривать тариф.Новые тарифы, по словам Унтилэ, НАРЭ утвердит уже 15 февраля.Он подтвердил, что рассчитанные агентством тарифы, не учитывают практически неизбежного повышения закупочной цены после 1 апреля.По словам Вячеслава Ионицэ, расчеты НАРЭ, скорее всего, не учитывают последнего повышения цен на электроэнергию "Энергокома", а значит, уже в феврале цена на электроэнергию может вырасти больше, чем в расчетах НАРЭ."НАРЭ избрало наименее худший из всех ужасных сценариев для населения. Ступенчатое повышение. В этом году энергетическая инфляция является беспрецедентной для Молдовы", — говорит Ионицэ.Экономический эксперт согласен с выводами поставщиков энергии: в апреле закупочная цена вырастет в два раза."От Кучургана или от Украины, цена будет вместо 90 банов - примерно 1,80 лея", — говорит Ионицэ.По словам эксперта, есть небольшой шанс на то, что цена на газ весной пойдет вниз, и это позволит МолдГРЭС предложить лучшую цену, но сам специалист признает, что вероятность этого минимальна.По его словам, из-за роста цен на электроэнергию с обеих берегов Днестра стоимость киловатта для потребителей вырастет немного больше, чем запрашивали поставщики."То, что просили поставщики, плюс еще где-то десять банов, потому что в их расчетах не было последнего повышения цены на электроэнергию внутри Молдовы", — считает эксперт.Соответственно, эксперт прогнозирует окончательный рост тарифов в апреле до 2,89 лея за киловатт для Premier Energy и 3,16 лея - для FEE Nord.

https://ru.sputnik.md/20220121/moldova-elektroenergiya-nezavisimye-istochniky-48203793.html

https://ru.sputnik.md/20220128/moldova-povysili-tarif-elektroenergiyu-energocom-48406292.html

https://ru.sputnik.md/20220120/tsena-na-elektroenergiyu--sleduyuschaya-bomba-kotoraya-mozhet-vzorvatsya-48192381.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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нарэ, электроэнергия, тариф на электричество, в молдове