https://ru.sputnik.md/20220204/pekin-otkrytie-olimpiyskie-igri-48599503.html
В Пекине проходит церемония открытия Олимпийских игр
В Пекине проходит церемония открытия Олимпийских игр
Фото. видео - в столице Китая стартовала церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр
2022-02-04T15:04+0200
2022-02-04T15:04+0200
2022-02-04T15:46+0200
олимпиада в пекине-2022
олимпиада
пекин
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В столице Китая стартовала церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр, передает РИА Новости.Место проведении спортивного мероприятия - Национальный стадион Пекина, также известный как "Птичье гнездо". В рамках церемонии пройдет парад атлетов, в котором примет участие 91 делегация.Постановщиком церемонии стал знаменитый режиссер Чжан Имоу, который также был постановщиком церемонии открытия летней Олимпиады в 2008 году.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они поборются за медали в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр, запланированной на 4 февраля.Кроме того, в олимпийскую сборную вошли четверо натурализованных биатлонистов – Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев. Магазеев всего за два дня до старта Игр заменил в команде Михаила Усова, чей тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.Для молдавской команды соревновательная программа на Олимпиаде-2022 начнется 5 февраля. Именно в этот день пройдет смешанная биатлонная эстафета 4 по 6 километров. А завершатся выступления представителей нашей страны женским масс-стартом 19 февраля.Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html
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олимпиада, пекин
В Пекине проходит церемония открытия Олимпийских игр
15:04 04.02.2022 (обновлено: 15:46 04.02.2022) Подписаться на
Режиссер Чжан Имоу стал постановщиком шоу открытия Игр на стадионе.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik.
В столице Китая стартовала церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр, передает РИА Новости
.
Место проведении спортивного мероприятия - Национальный стадион Пекина, также известный как "Птичье гнездо". В рамках церемонии пройдет парад атлетов, в котором примет участие 91 делегация.
Постановщиком церемонии стал знаменитый режиссер Чжан Имоу, который также был постановщиком церемонии открытия летней Олимпиады в 2008 году.
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они поборются за медали в двух видах спорта.
Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр, запланированной на 4 февраля.
Кроме того, в олимпийскую сборную вошли четверо натурализованных биатлонистов – Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев. Магазеев всего за два дня до старта Игр заменил в команде Михаила Усова, чей тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.
Для молдавской команды соревновательная программа на Олимпиаде-2022 начнется 5 февраля. Именно в этот день пройдет смешанная биатлонная эстафета 4 по 6 километров. А завершатся выступления представителей нашей страны женским масс-стартом 19 февраля.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.