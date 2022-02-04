https://ru.sputnik.md/20220204/poddelnye-sertifikaty-covid-19-obyski-tsentre-zdorovya-stavchenakh-48592668.html
Поддельные сертификаты COVID-19: обыски в Центре здоровья в Ставченах
Поддельные сертификаты COVID-19: обыски в Центре здоровья в Ставченах
в Молдове продолжают расследовать громкое дело.
2022-02-04T13:07+0200
2022-02-04T13:07+0200
2022-02-04T13:07+0200
коронавирус
в молдове
молдова
сертификат
обыски
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddebb905f638d7895095ff80a03e9e07.jpg
КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. В Центре здоровья Ставчен проходят обыски по делу о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).По данным следствия, под подозрение попали четыре врача, посредник и регистратор учреждения. Предполагается, что они организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактической иммунизации.Было установлено, что не менее 20 человек получили сертификаты о прививках в Центре здоровья, даже если на момент "вакцинации" находились за рубежом.В настоящее время сотрудники НАЦ выясняют, как данные о прививках попали в базу данных.По версии следствия, процедура не была соблюдена и информация об обеих дозах вакцины была внесена в электронный реестр с 20 до 21 часов, после окончания рабочего графика.Как пишет НАЦ, размещение информации о прививках осуществлялось большим количеством пользователей, а не только ответственным лицом.Ранее по тому же уголовному делу в злоупотреблении влиянием при выдаче справок о прививках против COVID-19 обвинялись врач и трое посредников.Дело содержит десятки эпизодов, задокументированных в период с сентября по декабрь 2021 года, и было возбуждено по оперативным данным, позволившим выявить всю коррупционную схему.
https://ru.sputnik.md/20220125/covid-sertifikat-ulovki-moldova-48315497.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa50b8ea87d75589c3ebb3bf23693c37.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, сертификат, обыски
Поддельные сертификаты COVID-19: обыски в Центре здоровья в Ставченах
Подписаться на
в Молдове продолжают расследовать громкое дело.
КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. В Центре здоровья Ставчен проходят обыски по делу о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
По данным следствия, под подозрение попали четыре врача, посредник и регистратор учреждения. Предполагается, что они организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактической иммунизации.
Было установлено, что не менее 20 человек получили сертификаты о прививках в Центре здоровья, даже если на момент "вакцинации" находились за рубежом.
"Суммы, заявленные и полученные работниками медучреждения, варьируются от 1500 до 6000 леев за сертификат и внесение сведений о вакцинации в реестр", - добавили в НАЦ.
В настоящее время сотрудники НАЦ выясняют, как данные о прививках попали в базу данных.
По версии следствия, процедура не была соблюдена и информация об обеих дозах вакцины была внесена в электронный реестр с 20 до 21 часов, после окончания рабочего графика.
Как пишет НАЦ, размещение информации о прививках осуществлялось большим количеством пользователей, а не только ответственным лицом.
Ранее по тому же уголовному делу в злоупотреблении влиянием при выдаче справок о прививках против COVID-19 обвинялись врач и трое посредников.
Дело содержит десятки эпизодов, задокументированных в период с сентября по декабрь 2021 года, и было возбуждено по оперативным данным, позволившим выявить всю коррупционную схему.