https://ru.sputnik.md/20220204/poddelnye-sertifikaty-covid-19-obyski-tsentre-zdorovya-stavchenakh-48592668.html

Поддельные сертификаты COVID-19: обыски в Центре здоровья в Ставченах

Поддельные сертификаты COVID-19: обыски в Центре здоровья в Ставченах

в Молдове продолжают расследовать громкое дело.

2022-02-04T13:07+0200

2022-02-04T13:07+0200

2022-02-04T13:07+0200

коронавирус

в молдове

молдова

сертификат

обыски

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КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. В Центре здоровья Ставчен проходят обыски по делу о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).По данным следствия, под подозрение попали четыре врача, посредник и регистратор учреждения. Предполагается, что они организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактической иммунизации.Было установлено, что не менее 20 человек получили сертификаты о прививках в Центре здоровья, даже если на момент "вакцинации" находились за рубежом.В настоящее время сотрудники НАЦ выясняют, как данные о прививках попали в базу данных.По версии следствия, процедура не была соблюдена и информация об обеих дозах вакцины была внесена в электронный реестр с 20 до 21 часов, после окончания рабочего графика.Как пишет НАЦ, размещение информации о прививках осуществлялось большим количеством пользователей, а не только ответственным лицом.Ранее по тому же уголовному делу в злоупотреблении влиянием при выдаче справок о прививках против COVID-19 обвинялись врач и трое посредников.Дело содержит десятки эпизодов, задокументированных в период с сентября по декабрь 2021 года, и было возбуждено по оперативным данным, позволившим выявить всю коррупционную схему.

https://ru.sputnik.md/20220125/covid-sertifikat-ulovki-moldova-48315497.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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