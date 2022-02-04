https://ru.sputnik.md/20220204/podrazdeleniya-geninspektorata-politsii-novye-naznacheniya-kogo-povysili-48615162.html

Новые назначения в Генинспекторате полиции: кого повысили

Новые назначения в Генинспекторате полиции: кого повысили

В один день в полиции назначили несколько человек на руководящие должности.

2022-02-04T19:35+0200

2022-02-04T19:35+0200

2022-02-04T19:35+0200

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назначения

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В подразделениях Генинспектората полиции (ГИП) утвердили в пятницу новые назначения. Так, начальником Управления полиции муниципия Кишинев станет главный комиссар Марин Гараз. Ранее он занимал должность заместителя главы того же подразделения. Главой Инспектората полиции сектора Ботаника назначен главный комиссар Серджиу Русу, который ранее был замглавы того же управления. Комиссар Георге Кочу назначен главой Инспектората полиции Леова. Временным замглавы Национального инспектората расследований ГИП назначен комиссар Ион Бескиеру, который ранее занимал как исполнительные, так и руководящие должности в этом инспекторате. Главный комиссар Дорел Нистор назначен временным замглавы Национального инспектората общественного порядка (НИОП). В то же время указом главы ГИП на должность замглавы НИОП назначен комиссар-шеф Виктор Маноле.

https://ru.sputnik.md/20220126/politsiya-ostanovila-pyanogo-voditelya-48338668.html

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