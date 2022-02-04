Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220204/podrazdeleniya-geninspektorata-politsii-novye-naznacheniya-kogo-povysili-48615162.html
Новые назначения в Генинспекторате полиции: кого повысили
Новые назначения в Генинспекторате полиции: кого повысили
В один день в полиции назначили несколько человек на руководящие должности.
2022-02-04T19:35+0200
2022-02-04T19:35+0200
общество
в молдове
молдова
полиция
генинспекторат полиции
назначения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0a/47884408_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_84865edcf7777f6ae6ae6503d01d8981.jpg
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В подразделениях Генинспектората полиции (ГИП) утвердили в пятницу новые назначения. Так, начальником Управления полиции муниципия Кишинев станет главный комиссар Марин Гараз. Ранее он занимал должность заместителя главы того же подразделения. Главой Инспектората полиции сектора Ботаника назначен главный комиссар Серджиу Русу, который ранее был замглавы того же управления. Комиссар Георге Кочу назначен главой Инспектората полиции Леова. Временным замглавы Национального инспектората расследований ГИП назначен комиссар Ион Бескиеру, который ранее занимал как исполнительные, так и руководящие должности в этом инспекторате. Главный комиссар Дорел Нистор назначен временным замглавы Национального инспектората общественного порядка (НИОП). В то же время указом главы ГИП на должность замглавы НИОП назначен комиссар-шеф Виктор Маноле.
https://ru.sputnik.md/20220126/politsiya-ostanovila-pyanogo-voditelya-48338668.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0a/47884408_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b784efa18db2ebfbae3053d8cf5f174f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, полиция, генинспекторат полиции, назначения

Новые назначения в Генинспекторате полиции: кого повысили

19:35 04.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausPoliția
Poliția - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В один день правоохранительное ведомство назначило несколько человек на руководящие должности, в том числе на пост главы столичной полиции.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В подразделениях Генинспектората полиции (ГИП) утвердили в пятницу новые назначения.
Так, начальником Управления полиции муниципия Кишинев станет главный комиссар Марин Гараз. Ранее он занимал должность заместителя главы того же подразделения.
Главой Инспектората полиции сектора Ботаника назначен главный комиссар Серджиу Русу, который ранее был замглавы того же управления.
Комиссар Георге Кочу назначен главой Инспектората полиции Леова.
Временным замглавы Национального инспектората расследований ГИП назначен комиссар Ион Бескиеру, который ранее занимал как исполнительные, так и руководящие должности в этом инспекторате.
Полицейская мигалка - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
Общество
В шаге от трагедии: полиция остановила на трассе пьяного водителя
26 января, 17:35
Главный комиссар Дорел Нистор назначен временным замглавы Национального инспектората общественного порядка (НИОП).
В то же время указом главы ГИП на должность замглавы НИОП назначен комиссар-шеф Виктор Маноле.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский