https://ru.sputnik.md/20220204/pogodnye-rekordy-moldovy-4-fevralya-48574257.html

Погодные рекорды Молдовы 4 февраля

Погодные рекорды Молдовы 4 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

2022-02-04T00:01+0200

2022-02-04T00:01+0200

2022-02-04T00:01+0200

погода

климат

синоптики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/13/48146725_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76971fb9f2a35249afe41c490e212484.jpg

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Самое теплое 4 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано двадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2002 году воздух прогрелся до +12,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум 4 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,7 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 35,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20170921/uchenye-evraziya-cherez-20-millionov-let-mozhet-raskolotsya-po-ozeru-baykal-14650243.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

погода, климат, синоптики