https://ru.sputnik.md/20220204/pogodnye-rekordy-moldovy-4-fevralya-48574257.html
Погодные рекорды Молдовы 4 февраля
Погодные рекорды Молдовы 4 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-04T00:01+0200
2022-02-04T00:01+0200
2022-02-04T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Самое теплое 4 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано двадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2002 году воздух прогрелся до +12,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум 4 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,7 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 35,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20170921/uchenye-evraziya-cherez-20-millionov-let-mozhet-raskolotsya-po-ozeru-baykal-14650243.html
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погода, климат, синоптики
Погодные рекорды Молдовы 4 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Самое теплое 4 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано двадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2002 году воздух прогрелся до +12,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 4 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,7 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 35,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.