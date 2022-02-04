https://ru.sputnik.md/20220204/poka-vse-spali-olimpiada-sanktsii-ssha-situatsiya-covid-48577455.html

Пока все спали: старт Олимпиады, визовые санкции США и COVID в мире

Пока все спали: старт Олимпиады, визовые санкции США и COVID в мире

Пока все спали: старт Олимпиады в Пекине, визовые санкции США против Белоруссии и ситуация с COVID-19

2022-02-04T08:33+0200

2022-02-04T08:33+0200

2022-02-04T10:01+0200

пекин

олимпийские игры

сша

санкции

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В Пекине в пятницу, 4 февраля, торжественно откроются XXIV зимние Олимпийские игры. Главное спортивное соревнование будет проходить в условиях строгого соблюдения антиковидных мер на фоне распространения коронавируса и его штамма "омикрон".В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они поборются за медали в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр, запланированной на 4 февраля.Кроме того, в олимпийскую сборную вошли четверо натурализованных биатлонистов – Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев. Магазеев всего за два дня до старта Игр заменил в команде Михаила Усова, чей тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.Для молдавской команды соревновательная программа на Олимпиаде-2022 начнется 5 февраля. Именно в этот день пройдет смешанная биатлонная эстафета 4 по 6 километров. А завершатся выступления представителей нашей страны женским масс-стартом 19 февраля.Дескалуй предстоит выйти на олимпийский трек 7 февраля, когда будет стартовать борьба за награды в одиночных женских санях.Всего на Играх-2022 выступят около 4000 спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 109 комплектов наград в 15 дисциплинах 7 видов спорта. Соревнования пройдут в трех кластерах - Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт). Столица Китая, ранее проведшая Олимпиаду-2008, станет первым городом, принимавшим как летние, так и зимние Игры.США вводят санкции против представителей БелоруссииГоссекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении визовых санкций в отношении "многочисленных" представителей белорусских властей, передает РИА Новости. По мнению Вашингтона, эти лица замешаны в преследовании диссидентов за рубежом.Поименного списка лиц, которым запрещается въезд в США, пока не обнародовано, но, судя по заголовку заявления Блинкена, оно касается "ответственности за преследование белорусских спортсменов за рубежом"."Сегодняшние действия применяются в отношении многочисленных граждан Белоруссии за их участие в серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов", - добавил Блинкен.Санкционный механизм назван в память о журналисте газеты Washington Post Джамале Хашукджи. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в турецком городе Стамбуле.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 388 миллионов.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 388 миллионов 66 тысяч 90. Из них 5 712 458 скончались. Применены свыше 10 011 691 400 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (75 962 005). Следом идут Индия (41 952 712) и Бразилия (26 107 894).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 17 727 681 случай заражения, в России - 12 090 707, в Турции – 11 940 695, на Украине – 4 363 754, в Румынии – 2 325 016, в Молдове – 5255.

https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html

https://ru.sputnik.md/20220120/otvet-na-prinyatie-sanktsiy-ssha-budet-simmetrichnym---deputat-gosdumy-48180700.html

https://ru.sputnik.md/20220203/kto-silnee-podverzhen-zarazheniyu-omikronom-otvet-rospotrebnadzora-48573224.html

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пекин, олимпийские игры, сша, санкции