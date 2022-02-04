https://ru.sputnik.md/20220204/posol-romanii-moldove-otozvan-chem-prichina-48596918.html
Посол Румынии в Молдове отозван: в чем причина
Посол Румынии в Молдове отозван: в чем причина
Посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ был отозван в Бухарест.
2022-02-04T14:13+0200
2022-02-04T14:13+0200
2022-02-04T14:26+0200
политика
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ об отзыве Даниела Ионицэ с должности чрезвычайного и полномочного посла Румынии в Молдове. Об этом сообщается на сайте администрации президента Румынии. Ионицэ стал одним из десяти других отозванных послов Румынии, включая посла на Украине, а также постоянного представителя Румынии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Даниел Ионицэ был назначен послом Румынии в Кишиневе в 2016 году. Свои верительные грамоты он вручил 7 июля 2016 года президенту Николае Тимофти.Ионицэ начал работать в Министерстве иностранных дел Румынии в июне 1996 года. Он был послом Румынии в Норвегии, генеральным директором по стратегическим вопросам в Министерстве иностранных дел, где он координировал политическую и дипломатическую деятельность Румынии в НАТО, ЕС (по направлению безопасности, Общая политика безопасности и обороны), а также в ОБСЕ, Совете Европы и курировал двусторонние отношения Румынии с США и Канадой.
https://ru.sputnik.md/20211112/novyy-posol-moldovy-romania-vstupaet-dolzhnost-46356053.html
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в молдове, молдова, румыния, посол, отзыв
Посол Румынии в Молдове отозван: в чем причина
14:13 04.02.2022 (обновлено: 14:26 04.02.2022) Подписаться на
Посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ был отозван в Бухарест.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ об отзыве Даниела Ионицэ с должности чрезвычайного и полномочного посла Румынии в Молдове. Об этом сообщается на сайте администрации президента Румынии.
"Ионицэ отозван с должности посла в связи с окончанием его 6-летнего мандата. Посол Румынии завершит свою миссию в течение максимум 90 дней с момента подписания указа", - говорится в документе.
Ионицэ стал одним из десяти других отозванных послов Румынии, включая посла на Украине, а также постоянного представителя Румынии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Даниел Ионицэ был назначен послом Румынии в Кишиневе в 2016 году. Свои верительные грамоты он вручил 7 июля 2016 года президенту Николае Тимофти.
Ионицэ начал работать в Министерстве иностранных дел Румынии в июне 1996 года. Он был послом Румынии в Норвегии, генеральным директором по стратегическим вопросам в Министерстве иностранных дел, где он координировал политическую и дипломатическую деятельность Румынии в НАТО, ЕС (по направлению безопасности, Общая политика безопасности и обороны), а также в ОБСЕ, Совете Европы и курировал двусторонние отношения Румынии с США и Канадой.