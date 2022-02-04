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Крупный пожар на юге Молдовы – пламя охватило 100 гектаров растительности
Крупный пожар на юге Молдовы – пламя охватило 100 гектаров растительности
Пожарные на юге страны ликвидировали крупное возгорание сухой растительности недалеко от озера Белеу в населенном пункте Слобозия Маре Кагульского района
2022-02-04T09:17+0200
2022-02-04T09:17+0200
2022-02-04T09:53+0200
общество
пожар
юг
сухая растительность
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Пожарные на юге страны ликвидировали крупное возгорание сухой растительности недалеко от озера Белеу, что у населенного пункта Слобозия Маре Кагульского района, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Звонок в службу 112 поступил в 19.06 в четверг, 3 февраля. На место пожара выехали семь расчетов спецтехники, площадь возгорания составила 100 гектаров. Спасателям удалось потушить возгорание в 3.26 утра после более чем восьмичасовой борьбы с открытым огнем.Благодаря оперативному вмешательству пожарных команд совместно с коллегами из Пограничной полиции юга страны удалось спасти территорию птичьего инкубатора заповедника "Прутул де Жос".Обстоятельства пожара еще предстоит установить.По данным ГИЧС, за последние сутки спасатели и пожарные вмешались в 63 опасные ситуации.
https://ru.sputnik.md/20220129/spasateli-kishinev-dva-pozhara-odnovremenno-48417750.html
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
пожар, юг, сухая растительность
Крупный пожар на юге Молдовы – пламя охватило 100 гектаров растительности
09:17 04.02.2022 (обновлено: 09:53 04.02.2022) Подписаться на
На помощь огнеборцам пришли сотрудники Пограничной полиции юга Молдовы.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Пожарные на юге страны ликвидировали крупное возгорание сухой растительности недалеко от озера Белеу, что у населенного пункта Слобозия Маре Кагульского района, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
Звонок в службу 112 поступил в 19.06 в четверг, 3 февраля. На место пожара выехали семь расчетов спецтехники, площадь возгорания составила 100 гектаров. Спасателям удалось потушить возгорание в 3.26 утра после более чем восьмичасовой борьбы с открытым огнем.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных команд совместно с коллегами из Пограничной полиции юга страны удалось спасти территорию птичьего инкубатора заповедника "Прутул де Жос".
Обстоятельства пожара еще предстоит установить.
По данным ГИЧС, за последние сутки спасатели и пожарные вмешались в 63 опасные ситуации.