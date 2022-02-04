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Представлены детали обысков у 13 бывших депутатов парламента Молдовы
Представлены детали обысков у 13 бывших депутатов парламента Молдовы
В результате обысков у бывших депутатов найдены и изъяты крупные суммы денег, документы, черная бухгалтерия, компьютеры и телефоны.
2022-02-04T09:34+0200
2022-02-04T10:24+0200
в молдове
обыски
общество
депутаты
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В результате обысков у 13 бывших депутатов были найдены и изъяты документы, компьютеры, черновые записи, мобильные телефоны и крупные суммы денег. Такие данные представили в Антикоррупционной прокуратуре в пятницу, 4 февраля.Обыски прошли в среду, 2 февраля, а в четверг пятерым задержанным депутатам выдвинули обвинения в незаконном обогащении. Как ранее сообщалось, это Артур Решетников, Серджиу Сырбу, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк.Президент Молдовы Майя Санду – про обыски и задержания экс-депутатов: я не давала указаний&gt;&gt;&gt;Кроме этого, еще шестеро бывших депутатов признаны подозреваемыми. Как отметили в прокуратуре, в обыскиваемых помещениях нашли крупные суммы денег, происхождение которых выяснят в ходе следствия. По данным ведомства, у каждого из депутатов также нашли разные суммы денег дома. Самая маленькая найденная сумма - 500 евро. "Самая крупная сумма, найденная у бывшего парламентария дома, - 34 700 долларов и 44 300 евро", - добавили в прокуратуре. Прокуроры требуют продлить всем депутатам предварительный арест с 72 часов до 30 дней. Соответствующее решение будет принято в пятницу. На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины. Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.
https://ru.sputnik.md/20220204/pyaterykh-zaderzhannym-eks-deputatam-mogut-prodlit-arest-na-30-dney-48580620.html
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Юлия Липовая
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в молдове, обыски, депутаты

Представлены детали обысков у 13 бывших депутатов парламента Молдовы

09:34 04.02.2022 (обновлено: 10:24 04.02.2022)
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Пятерым задержанным экс-депутатам уже выдвинули обвинения. Еще шестеро признаны подозреваемыми.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В результате обысков у 13 бывших депутатов были найдены и изъяты документы, компьютеры, черновые записи, мобильные телефоны и крупные суммы денег. Такие данные представили в Антикоррупционной прокуратуре в пятницу, 4 февраля.
Обыски прошли в среду, 2 февраля, а в четверг пятерым задержанным депутатам выдвинули обвинения в незаконном обогащении. Как ранее сообщалось, это Артур Решетников, Серджиу Сырбу, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк.
Президент Молдовы Майя Санду – про обыски и задержания экс-депутатов: я не давала указаний>>>
Кроме этого, еще шестеро бывших депутатов признаны подозреваемыми.
Как отметили в прокуратуре, в обыскиваемых помещениях нашли крупные суммы денег, происхождение которых выяснят в ходе следствия.

"Во время обысков у одного из экс-депутатов, в металлическом сейфе, находящемся в банковском учреждении, были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 65 тысяч евро и 30 тысяч долларов. В другом банке у него нашли еще 20 тысяч долларов и 85 тысяч евро", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, у каждого из депутатов также нашли разные суммы денег дома. Самая маленькая найденная сумма - 500 евро.
"Самая крупная сумма, найденная у бывшего парламентария дома, - 34 700 долларов и 44 300 евро", - добавили в прокуратуре.
Прокуроры требуют продлить всем депутатам предварительный арест с 72 часов до 30 дней. Соответствующее решение будет принято в пятницу.
Arest - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
Общество
Пятерым задержанным экс-депутатам могут продлить арест на 30 дней
09:59
На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины.
Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.
Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.
Владимир Воронин - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
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Воронин высказался о задержании экс-депутатов
Вчера, 13:17
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