https://ru.sputnik.md/20220204/predstavleny-detali-obyskov-13-byvshikh-deputatov-48579652.html

Представлены детали обысков у 13 бывших депутатов парламента Молдовы

Представлены детали обысков у 13 бывших депутатов парламента Молдовы

В результате обысков у бывших депутатов найдены и изъяты крупные суммы денег, документы, черная бухгалтерия, компьютеры и телефоны.

2022-02-04T09:34+0200

2022-02-04T09:34+0200

2022-02-04T10:24+0200

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В результате обысков у 13 бывших депутатов были найдены и изъяты документы, компьютеры, черновые записи, мобильные телефоны и крупные суммы денег. Такие данные представили в Антикоррупционной прокуратуре в пятницу, 4 февраля.Обыски прошли в среду, 2 февраля, а в четверг пятерым задержанным депутатам выдвинули обвинения в незаконном обогащении. Как ранее сообщалось, это Артур Решетников, Серджиу Сырбу, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк.Президент Молдовы Майя Санду – про обыски и задержания экс-депутатов: я не давала указаний>>>Кроме этого, еще шестеро бывших депутатов признаны подозреваемыми. Как отметили в прокуратуре, в обыскиваемых помещениях нашли крупные суммы денег, происхождение которых выяснят в ходе следствия. По данным ведомства, у каждого из депутатов также нашли разные суммы денег дома. Самая маленькая найденная сумма - 500 евро. "Самая крупная сумма, найденная у бывшего парламентария дома, - 34 700 долларов и 44 300 евро", - добавили в прокуратуре. Прокуроры требуют продлить всем депутатам предварительный арест с 72 часов до 30 дней. Соответствующее решение будет принято в пятницу. На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины. Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.

https://ru.sputnik.md/20220204/pyaterykh-zaderzhannym-eks-deputatam-mogut-prodlit-arest-na-30-dney-48580620.html

https://ru.sputnik.md/20220203/voronin-vyskazalsya-zaderzhanii-eks-deputatov-48555692.html

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в молдове, обыски, депутаты