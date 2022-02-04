https://ru.sputnik.md/20220204/prozhivayuschie-za-granitsey-poluchat-posobiya-48586627.html

Обладатели госнаград Молдовы, проживающие за границей, получат пособие

Обладатели госнаград Молдовы, проживающие за границей, получат пособие

Такие выплаты смогут получать обладатели государственных наград.

2022-02-04T11:21+0200

2022-02-04T11:21+0200

2022-02-04T11:35+0200

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Молдавские граждане, награжденные "Орденом республики", орденом "Штефана чел Маре" и другими государственными наградами, проживающие за рубежом, смогут получать ежемесячные пособия от властей. Соответствующий законопроект приняли в двух чтениях депутаты молдавского парламента. Законопроект предусматривает, что лица, награжденные "Орденом республики", орденом "Штефана чел Маре" и государственными знаками отличия бывшего СССР, приравненными к государственным знакам отличия Молдовы, бенефициары государственной пенсии или социального пособия (в том числе в других государствах), смогут воспользоваться правом на номинальное ежемесячное пособие. Такое пособие предоставляется лицам, имеющим особые заслуги перед государством, независимо от того, проживают они в Молдове или нет. Как говорится в документе, его цель - повышение социальной защиты награжденных государственными наградами лиц, которые постоянно проживают за пределами страны.Лица, награжденные "Орденом республики" и орденом "Штефана чел Маре", будут получать 500 леев в месяц, а лица, награжденные другими орденами, - 100 леев в месяц.Такое же пособие получат лица, награжденные медалями или почетными званиями.Для реализации положений проекта потребуются дополнительные финансовые средства в размере 73 800 леев в год.

https://ru.sputnik.md/20220112/moldova-medrabotnik-covid-47973014.html

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Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

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