https://ru.sputnik.md/20220204/putin-si-tszinpina-novii-gaz-kontrakt-kitaya-48582513.html

Путин и Си Цзиньпин договорились о новом газовом контракте для Китая

Путин и Си Цзиньпин договорились о новом газовом контракте для Китая

Россия подготовила новые решения по поставкам углеводородов в Китай, а также контракт на поставку газа

2022-02-04T10:29+0200

2022-02-04T10:29+0200

2022-02-04T11:12+0200

газ

владимир путин

си цзиньпин

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/04/48580086_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_2135ab645c8ccb2c848d39b27894c9df.jpg

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Российская сторона подготовила новые решения по поставкам углеводородов в Китай, а также контракт на поставку с Дальнего Востока 10 миллиардов кубов в год, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости."Наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику. И в газовой отрасли сделан еще один шаг. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 миллиардов кубических метров", - заявил Путин на российско-китайских переговорах.Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, в программе визита главы российского государства - участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.Сообщается, что газовый контракт подписали российский "Газпром" китайская компания CNPC. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что новый контракт свидетельствует и доверии и партнерстве между странами и компаниями.Ранее в Кремле заявляли, что встреча лидеров двух стран будет носить полноформатный характер — главы государств планировали обсудить международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.

https://ru.sputnik.md/20220203/bolshie-politicheskie-igry-v-pekine-kto-priekhal-na-otkrytie-olimpiady-48547932.html

китай

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

газ, владимир путин, си цзиньпин, китай