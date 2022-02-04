https://ru.sputnik.md/20220204/pyaterykh-zaderzhannym-eks-deputatam-mogut-prodlit-arest-na-30-dney-48580620.html

Пятерым задержанным экс-депутатам могут продлить арест на 30 дней

Пятерым задержанным экс-депутатам могут продлить арест на 30 дней

Ходатайства прокуроров о 30-дневном аресте экс-депутатов, подозреваемых в незаконном обогащении, начали рассматривать 4 февраля.

2022-02-04T09:59+0200

2022-02-04T09:59+0200

2022-02-04T10:17+0200

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Пятерым задержанным экс-депутатам парламента требуют продлить предварительный арест на 30 дней, сообщили в пятницу в Антикоррупционной прокуратуре. Первый запрос начали рассматривать в 10.00, уточнили в Генпрокуратуре. Как ранее сообщалось, речь идет об Артуре Решетникове, Серджиу Сырбу, экс-главе фракции Партии коммунистов Виолетте Ивановой, Анатолие Загородном и бывшем вице-спикере Владимире Витюке.Президент Молдовы Майя Санду – про обыски и задержания экс-депутатов: я не давала указаний>>>Все они были задержаны на 72 часа в среду по подозрению в незаконном обогащении. Задержания прошли после проведения обысков 13 экс-депутатов.В четверг, 3 декабря, задержанным были предъявлены обвинения.Еще шестерых депутатов признали подозреваемыми по делу.На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.

https://ru.sputnik.md/20220204/predstavleny-detali-obyskov-13-byvshikh-deputatov-48579652.html

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