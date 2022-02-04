https://ru.sputnik.md/20220204/rospotrebnadzor-poyasnil-pochemu-omikron-tak-bystro-rasprostranyaetsya-48604522.html
Роспотребнадзор пояснил, почему "омикрон" так быстро распространяется
Роспотребнадзор пояснил, почему "омикрон" так быстро распространяется
Глава Роспотребнадзора рассказала, насколько заразен штамм "омикрон".
2022-02-04T23:30+0200
2022-02-04T23:30+0200
2022-02-04T23:30+0200
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Вариант коронавируса "омикрон" распространяется настолько быстро потому, что он вдвое заразнее гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.Попова также проинформировала, что значительная часть людей в России заражается именно вариантом коронавируса "омикрон". При этом наступление этого штамма несколько замедлилось - и не только в России, но и в целом ряде стран Европы, заявила глава Роспотребнадзора."Динамика развития и, так скажем, наступление штамма "омикрон" несколько замедлилось, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем", - отметила Попова.Днем ранее на брифинге Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что благодаря вакцинации и штамму коронавируса "омикрон", который не вызывает тяжелого течения болезни, в регионе вскоре наступит "длительный период спокойствия".
https://ru.sputnik.md/20220201/stels-omikron-simptomy-48484077.html
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в мире, россия, минздрав
Роспотребнадзор пояснил, почему "омикрон" так быстро распространяется
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Глава Роспотребнадзора рассказала, насколько заразен штамм "омикрон".
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik.
Вариант коронавируса "омикрон" распространяется настолько быстро потому, что он вдвое заразнее гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости
.
"Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день, и поэтому распространяется так быстро", - сказала Попова в интервью на канале "Россия 24".
Попова также проинформировала, что значительная часть людей в России заражается именно вариантом коронавируса "омикрон". При этом наступление этого штамма несколько замедлилось - и не только в России, но и в целом ряде стран Европы, заявила глава Роспотребнадзора.
"Динамика развития и, так скажем, наступление штамма "омикрон" несколько замедлилось, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем", - отметила Попова.
Днем ранее на брифинге Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что благодаря вакцинации и штамму коронавируса "омикрон", который не вызывает тяжелого течения болезни, в регионе вскоре наступит "длительный период спокойствия".