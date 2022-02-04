https://ru.sputnik.md/20220204/rospotrebnadzor-poyasnil-pochemu-omikron-tak-bystro-rasprostranyaetsya-48604522.html

Роспотребнадзор пояснил, почему "омикрон" так быстро распространяется

Роспотребнадзор пояснил, почему "омикрон" так быстро распространяется

Глава Роспотребнадзора рассказала, насколько заразен штамм "омикрон".

2022-02-04T23:30+0200

2022-02-04T23:30+0200

2022-02-04T23:30+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Вариант коронавируса "омикрон" распространяется настолько быстро потому, что он вдвое заразнее гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.Попова также проинформировала, что значительная часть людей в России заражается именно вариантом коронавируса "омикрон". При этом наступление этого штамма несколько замедлилось - и не только в России, но и в целом ряде стран Европы, заявила глава Роспотребнадзора."Динамика развития и, так скажем, наступление штамма "омикрон" несколько замедлилось, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем", - отметила Попова.Днем ранее на брифинге Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что благодаря вакцинации и штамму коронавируса "омикрон", который не вызывает тяжелого течения болезни, в регионе вскоре наступит "длительный период спокойствия".

https://ru.sputnik.md/20220201/stels-omikron-simptomy-48484077.html

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